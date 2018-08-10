Dolar/TL canlı verileri! Dolar neden çıldırdı 1 saatte 6.50'yi aştı euro 7.40'ı devirdi

Dolar ve euro akıl almaz bir seyir izliyor. Sabah 6,49'u gören dolar kuru Berat Albayrak'ın açıklamalarını beklerken 5.90'ın altına kadar inmişti. Öğle saatlerinde 5.85-5.90 bandında seyreden dolar öğleden sonra şaşkına çeviren bir seyir izlemeye başladı. Kur saatler içinde bambaşka bir tabloya büründü.

Çılgın seyrin sebebi ise ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen 'Türkiye twiti' oldu. Trump Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığını söyleyip 'Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim” dedi. Twitle birlikte kur öyle bir patladı ki bu haberi yazana kadar bile doların rakamı değişti. İşte dolar kurunda yaşanan anlık değişimler:

Saat 16.33'de dolar

Dolar 7 lira mı oluyor derken sert fren geldi. Dolar kuru 6.78 liradan 3 dakika içinde 6.59'e indi.



Saat 16.30'da dolar

Doları artık tutmak mümkün değil. Kur 7 lira olacak denilmişti. Dolar 6.78'e çıktı, Euro 7.76'da...



Saat 16.20'de dolar

Trump'tan gelen haberle birlikte dolar 6.52'yi de aştı. Euro ise 7.40'ı devirdi.

Saat 16.10'da dolar

Berat Albayrak'ın konuşmasının bittiği dakikalarda ABD'den gelen haber doları yeniden çıldırttı. Donald Trump Türkiye'ye vergi zammı kararını imzaladı. Dolar 6.33'e fırladı.



Dolar - Euro anlık canlı yayın verileri için tıklayın

Saat 16.02 dolar

Dolar 12 dakika içinde yeniden 6.20 sınırı aştı ve 6.27 liraya zıpladı. Euro da sürekli değişiyor.

Saat 15.50'de dolar

Dolar kuru Berat Albayrak'ın açıklamaları devam ederken yeniden fırladı. Bu kez 6.20'leri test eden dolar bir ara 6.30'a dayandı. Sadece 5 dakika içinde kur çıktığı gibi inip 6.27'e çekildi.

Saat 15.17'de dolar

Dolar 6.10'u devirdikten kısa süre sonra çıktığı gibi hızla indi. 10 dakika sonrasında dolar kuru 6.09'a kadar düştü. Bu esnada Berat Albayrak'ın yeni ekonomi sistemiyle ilgili açıklamaları başlamıştı.

Saat 15.05'te dolar

Dolar Kuru Berat Albayrak'ı beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalarla fırladı. 6.10'u deviren dolar 6.17'e zıpladı.

