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Dolar/TL canlı verileri! Dolar neden çıldırdı 1 saatte 6.50'yi aştı euro 7.40'ı devirdi

Dolar/TL canlı verileri! Dolar neden çıldırdı 1 saatte 6.50'yi aştı euro 7.40'ı devirdi

Dolar ve euro kuru çılgınca bir seyir izliyor. Canlı yayın verilerine bakanlar şaşkına dönüyor. 1 saat içinde dolar kuru 5.90'dan 6.30'ların üstüne zıpladı. Ardından da fren tutmaz hale gelen dolar bir ara 7 lira mı oluyor dedirtti. Berat Albayrak ile Erdoğan'ın açıklamaları ile inen doları Trump'tan gelen haber patlattı.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 16:27 - Güncelleme: 10-08-2018 16:36

Dolar ve euro akıl almaz bir seyir izliyor. Sabah 6,49'u gören dolar kuru Berat Albayrak'ın açıklamalarını beklerken 5.90'ın altına kadar inmişti. Öğle saatlerinde 5.85-5.90 bandında seyreden dolar öğleden sonra şaşkına çeviren bir seyir izlemeye başladı. Kur saatler içinde bambaşka bir tabloya büründü.

Çılgın seyrin sebebi ise ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen 'Türkiye twiti' oldu. Trump Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığını söyleyip 'Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim” dedi. Twitle birlikte kur öyle bir patladı ki bu haberi yazana kadar bile doların rakamı değişti. İşte dolar kurunda yaşanan anlık değişimler:

Saat 16.33'de dolar
Dolar 7 lira mı oluyor derken sert fren geldi. Dolar kuru 6.78 liradan 3 dakika içinde 6.59'e indi.

Saat 16.30'da dolar
Doları artık tutmak mümkün değil. Kur 7 lira olacak denilmişti. Dolar 6.78'e çıktı, Euro 7.76'da...

Saat 16.20'de dolar
Trump'tan gelen haberle birlikte dolar 6.52'yi de aştı. Euro ise 7.40'ı devirdi.

Saat 16.10'da dolar
Berat Albayrak'ın konuşmasının bittiği dakikalarda ABD'den gelen haber doları yeniden çıldırttı. Donald Trump Türkiye'ye vergi zammı kararını imzaladı. Dolar 6.33'e fırladı.

Dolar - Euro anlık canlı yayın verileri için tıklayın

Saat 16.02 dolar
Dolar 12 dakika içinde yeniden 6.20 sınırı aştı ve 6.27 liraya zıpladı. Euro da sürekli değişiyor.

Saat 15.50'de dolar
Dolar kuru Berat Albayrak'ın açıklamaları devam ederken yeniden fırladı. Bu kez 6.20'leri test eden dolar bir ara 6.30'a dayandı. Sadece 5 dakika içinde kur çıktığı gibi inip 6.27'e çekildi.

Saat 15.17'de dolar
Dolar 6.10'u devirdikten kısa süre sonra çıktığı gibi hızla indi. 10 dakika sonrasında dolar kuru 6.09'a kadar düştü. Bu esnada Berat Albayrak'ın yeni ekonomi sistemiyle ilgili açıklamaları başlamıştı.

Saat 15.05'te dolar
Dolar Kuru Berat Albayrak'ı beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalarla fırladı. 6.10'u deviren dolar 6.17'e zıpladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 16:52 Devleti 2002-2011 arası idare edip ekonomiyi şahlandıranlar tam 3 yıldır ekonomi çöküyor altindan kalkamayacagiz derken recep onlar haindir diyordu gelinen noktaya baktiğımizda haklı olduklarini gördük.dünyayla kavga ederek gelişen bir devlet yok.dünyaya kapalı olan kendi mezarını kazmış olur.demekki akp li kadro tamamen kof bir kadrodur.devleti cemaat ayakta tutuyormuş. Recep bunu duyunca gene damarları çatlayacak!

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