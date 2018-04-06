Dolardan yeni rekor! 6 Nisan 2018 dolar ne kadar oldu

Dolar kuru yeni günde 4.0620 TL seviyesini görerek tarihi rekorunu yeniledi. Euro kuru ise 4.97 TL seviyesinin üzerini gördü. Piyasalar jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeleri izleyecek.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,0600 liradan, avro 4,9680 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,0580 liradan alınan dolar, 4,0600 liradan satılıyor. 4,9660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9680 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0360 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9470 lira olmuştu.

Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken, dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor.

Bugün, ABD'de istihdam verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdamın 178 bin, işsizlik oranını yüzde 4,0 olacağı tahmin ediliyor. Bu arada Çin piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı.

DOLAR KURU İÇİN TAHMİNLER

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

USD/TL’de yukarı eğilim devam ediyor. Kasım 2017 zirvesi olan 3.9820 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda kurda ilerleyen günlerde yeni zirveler görebiliriz. USD/TL’nin 4.0335 seviyesinin altında kalması durumunda ise 3.9820 seviyesine doğru geri çekilmeler görmemiz mümkün. Ancak mevcut rüzgar devam ederken geri çekilmelerin sınırlı kalması muhtemel görünüyor.

İSTİFA HABERİ ETKİLEDİ

Anadolu Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Yurtdışında bu sabah nispeten sakin seyir var, Mehmet Şimşek’in istifasını Başbakan’a sunduğu ancak Başbakan’ın kabul etmediğine yönelik yer alan haberin bu sabah TRY’de değer kaybını desteklediğini görüyoruz.

Hükümetin faizleri düşürmek için hazırladığı paketinin içeriğinin tama olarak bilinmemesi belirsizliğin devamına yol açıyor. Dün 4,0274’ü gören paritede 4,00 üzerindeki hareketi TRY açısından riskli buluyoruz. TRY’de değerlenme için ise 3,97 altına gerileme görmeliyiz.

Kerim Aydınlar, Yönetmen – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

USD/TL kuru küresel risk algısındaki görünüm ile beraber dalgalanmaya devam ediyor. Kur dün 4.0280’lere yükseldikten sonra TL kayıplarını kısmen geri alsa da, ikilinin bir kere daha 4.0 eşiğinin üzerine yükselmiş olması para birimi açısından olumsuz bir gelişme. USD/TL’de 4.00 ve 3.96, destek; 4.0280 ve 4.0370 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde daha olumlu bir seyir görülmediği takdirde TL’nin baskı altında kalmaya devam edebileceği düşüncesindeyiz.(Garanti Yatırım)

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Dün Türk lirasının dolar karşısında sert bir şekilde değer kaybettiği ve gelişen ülke para birimlerindeki satıcılı seyre öncülük ettiği görüldü. Yüksek enflasyona yönelik endişeler ile birlikte baskı altında kalan Türk lirası, USDTRY paritesinin dün itibariyle 4,0270 seviyesi üzerini test etmesine neden oldu.

Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından kurun bu hafta yapacağı haftalık kapanış (yani bugünkü piyasa kapanışı) oldukça önemli olacak. Kurun haftalık kapanışını 4,0150 seviyesi üzerinde yapması durumunda, önümüzdeki hafta itibariyle 4,00 – 4,05 bandını yeni hareket aralığı olarak belirlediğini görebiliriz.

