  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBaşkent’ten aileleri mutlu eden haber!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dolardan yeni rekor! 6 Nisan 2018 dolar ne kadar oldu

Dolardan yeni rekor! 6 Nisan 2018 dolar ne kadar oldu

Dolar kuru dün tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Dolar bu sabah yine güne rekorla başladı. Euroda da artış var. Peki dolar kurundaki artış devam eder mi? Piyasa uzmanları dolar için kısa vadede hangi tahminlerde bulunuyorlar? Uzmanlar Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yöndeki haberlerin TL'yi olumsuz etkilediği görüşünde. İşte detaylar...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-04-2018 09:30 - Güncelleme: 06-04-2018 09:30

Dolar kuru yeni günde 4.0620 TL seviyesini görerek tarihi rekorunu yeniledi. Euro kuru ise 4.97 TL seviyesinin üzerini gördü. Piyasalar jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeleri izleyecek.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,0600 liradan, avro 4,9680 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,0580 liradan alınan dolar, 4,0600 liradan satılıyor. 4,9660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9680 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0360 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9470 lira olmuştu.

Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken, dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor.

Bugün, ABD'de istihdam verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdamın 178 bin, işsizlik oranını yüzde 4,0 olacağı tahmin  ediliyor. Bu arada Çin piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı.

DOLAR KURU İÇİN TAHMİNLER

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

USD/TL’de yukarı eğilim devam ediyor. Kasım 2017 zirvesi olan 3.9820 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda kurda ilerleyen günlerde yeni zirveler görebiliriz. USD/TL’nin 4.0335 seviyesinin altında kalması durumunda ise 3.9820 seviyesine doğru geri çekilmeler görmemiz mümkün. Ancak mevcut rüzgar devam ederken geri çekilmelerin sınırlı kalması muhtemel görünüyor.

İSTİFA HABERİ ETKİLEDİ

Anadolu Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Yurtdışında bu sabah nispeten sakin seyir var, Mehmet Şimşek’in istifasını Başbakan’a sunduğu ancak Başbakan’ın kabul etmediğine yönelik yer alan haberin bu sabah TRY’de değer kaybını desteklediğini görüyoruz.

Hükümetin faizleri düşürmek için hazırladığı paketinin içeriğinin tama olarak bilinmemesi belirsizliğin devamına yol açıyor. Dün 4,0274’ü gören paritede 4,00 üzerindeki hareketi TRY açısından riskli buluyoruz. TRY’de değerlenme için ise 3,97 altına gerileme görmeliyiz.

 Kerim Aydınlar, Yönetmen  – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

USD/TL kuru küresel risk algısındaki görünüm ile beraber dalgalanmaya devam ediyor. Kur dün 4.0280’lere yükseldikten sonra TL kayıplarını kısmen geri alsa da, ikilinin bir kere daha 4.0 eşiğinin üzerine yükselmiş olması para birimi açısından olumsuz bir gelişme. USD/TL’de 4.00 ve 3.96, destek; 4.0280 ve 4.0370 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde daha olumlu bir seyir görülmediği takdirde TL’nin baskı altında kalmaya devam edebileceği düşüncesindeyiz.(Garanti Yatırım)

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Dün Türk lirasının dolar karşısında sert bir şekilde değer kaybettiği ve gelişen ülke para birimlerindeki satıcılı seyre öncülük ettiği görüldü. Yüksek enflasyona yönelik endişeler ile birlikte baskı altında kalan Türk lirası, USDTRY paritesinin dün itibariyle 4,0270 seviyesi üzerini test etmesine neden oldu.

Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından kurun bu hafta yapacağı haftalık kapanış (yani bugünkü piyasa kapanışı) oldukça önemli olacak. Kurun haftalık kapanışını 4,0150 seviyesi üzerinde yapması durumunda, önümüzdeki hafta itibariyle 4,00 – 4,05 bandını yeni hareket aralığı olarak belirlediğini görebiliriz.
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dolardan yeni rekor! 6 Nisan 2018 dolar ne kadar oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • uyarı 06 Nisan 2018 09:48 işte muhalefet bu konularda hiç yok. ekonomi, zamlar, et fiyatları, benzin fiyatları bunları kullanamayan muhalefet daha ne yapacak?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro