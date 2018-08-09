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Dolar kuru bugün ne kadar? İşte son durum

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte son durum

Dolar üst üste gelen olumsuz haberlerle rekor tazeledi. Güne 5.28 seviyelerinden başlayan dolan dün geçemediği 5.30 seviyesini öğle saatlerinde geçerek 5.50 seviyesine yükseldi. Doların en yüksek gördüğü seviye ise gün içerisinde 5.56 oldu.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 22:36 - Güncelleme: 09-08-2018 22:36

Dolar gün içerisinde bir kez daha kendi rekorunu tazeledi. Ambargo haberleri ve Fitch'in Türk ekonomisiyle ilgili açıklamaları 5.30 seviyesinde olan doların yukarı ivmelenmesine neden oldu. Dolar 5.35 seviyelerini hızla geçerek 5.56'ya kadar yükseldi.

Pazartesi akşamı 5.4250 ile tarihi zirveyi test eden dolar, bugüne 5.31 TL seviyelerinden başladı. Sonrasında dolardaki yükseliş hızlandı ve akşam saatlerinde 5.50'yi aşarak rekor kırdı. Euro/TL %3.9'u aşan yükselişle 6.37 ile rekor seviyeye yükseldi.

BORSA YÜKSELİŞİNİ BUGÜN DE SÜRDÜRDÜ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor işlem hacmiyle yüzde 0,22 değer kazanarak, günü 97.185,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

FİTC'TEN TÜRKİYE UYARISI

Fitch Derecelendirme Kuruluşu, geçen ay kredi notunu düşürmesinden beri durumu daha da kötüleşen Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin liradaki düşüşe hızla çare bulması gerektiğini söyledi.

Reuters'e konuşan Fitch'in üst düzey analisti Paul Gamble, Türkiye hakkında geçen ay yayımladıkları rapordan bugüne en çok yansıyan konunun ülkeye sermaye girişinin aniden durması ya da ekonominin sert düşüşü olduğunu, bunun yeni bir not indirimini tetikleyebileceğini söyledi.

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