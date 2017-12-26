Dolar kritik seviyenin altını gördü! 26 Aralık dolar fiyatı

Noel ve Yılbaşı tatilleri nedeniyle küresel piyasalardaki düşük hacimli işlemlerin de etkisiyle dolar 3.80 liranın altını test etti. Aşağı yönlü hareket etmeye devam eden dolar ilerleyen dakikalarda kritik seviyenin altına düşerek 3,7969'u gördü. Peki dolar kaç TL'ye kadar gerilerse alım fırsatı olabilir?

Hafta başından itibaren 3.81 - 3.83 lira aralığında hareket eden dolar yeni günün ilk işlemlerinde 3.7981 liraya kadar indikten sonra 3.80 - 3.81 lira aralığına döndü. Yeni günün ilk işlemlerinde 4.50 lira düzeyinde başlayan euro 4.51 - 4.52 lira aralığına yükseldi.

Yeni güne yüzde 0.60 artarak 111 bin 765 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi'ndeki yükseliş bugün de sürdü ve Endeks 112 bin puanı da aştı.

DOLAR KAÇ TL OLURSA CAZİP OLUR?: Gedik Portföy Yönetim Müdürü Eray Karayazıcı dolarla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

Bu soruya yanıt aramadan önce büyük bir şehir efsanesinin nasıl çöp olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum.

Bir analist grubu vardı. Dolar Fun Club diyorum ben onlara. 2015 boyu FED faiz artırımları başlayınca taş üstünde taş baş üstünde baş kalmayacak dolar vatanına dönecek USD dünya genelinde rekor üzerine rekor kıracak diyorlardı.

DOLARSON İKİ SENEDİR DEĞER KAYBEDİYOR: 16 Aralık 2015 tarihinde FED ilk faiz artırımını gerçekleştirerek bu gençlerin daha da heyecanlanmasına neden oldu. İki senedir de ABD Merkez Bankası faiz arttırmaya devam ediyor.

Beşinci faiz artırımını bu ay gerçekleştirdi. Yetmedi bilanço küçültüyor. Yani elinde olan ve vadesi dolan tahvillerin yerine artık alım yapmıyor. Dolaşımdaki doları azaltıyor.

Sonuç: Son üç aydır olduğu gibi ara ara yükselişler yaşasa da ana eğilim olarak dolar dünya genelinde iki senedir değer kaybediyor.

3,25'E GERİLEMESİ ÇOK ZOR: TL’nin % 15 kadar prim yapması ve USD’nin 3,25 gibi bir seviyeye gerilemesi çok zor.

Bunun gerçekleşmesi için çok güçlü Türkiye pozitif bir haber akışına ihtiyaç var.

En azından 2018 yılında bunun gerçekleşebileceğini sanmıyorum.

3,60'A GERİLEMESİ MÜMKÜN: Ancak Türk Lirasının 2018 yılının ilk bölümünde % 5-6 kadar prim yapması ve USDTL’nin 3,60 EURTL’nin 4,25 civarına gerilemesi pekala mümkün.

İşte bu gerçekleşir ve 4,00 TL’ye dayanıp dört haftada 3,80’e yaklaşan USDTL bir bu kadar daha değer kaybeder ve 3,60 civarına gerilerse göreli pahalılığın reel olarak önemli bir bölümünü yitirmiş olur.

Saat 10.00 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle: