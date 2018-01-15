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Doğu Perinçek Abdullah Gül'ün planını açıkladı! ABD...

Doğu Perinçek Abdullah Gül'ün planını açıkladı! ABD...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde aday olup olmayacağı tartışılırken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Perinçek Abdullah Gül'ün ABD'nin Türkiye'de bir kriz ortamı yaratması halinde aday olacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 10:16 - Güncelleme: 15-01-2018 10:16

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Halk Tv'de Cüneyt Akman'ın sunduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Perinçek, Gül'ün adaylık iddiası ve TSK'nın başlattığı Afrin operasyonunu değerlendirdi. 'Afrin operasyonu gündemdeyken Esad düşmanlığı sürdürülemez.' dedi.Perinçek'in açıklamaları şu şekilde:

ABD, Türkiye'de istediği kriz ortamını, çözümsüzlükleri yaratırsa Abdullah Gül aday olur. Böyle bir ortam yok, beklenti var. Gül'ün bir eli CHP'de, bir eli FETÖ'de bir eli HDP'de.

TÜRKİYE SURİYE'YLE İŞBİRLİĞİNE GİTMELİ

Suriye Devleti, ABD'yi işgalci olarak tanımlıyor. Türkiye, derhal Suriye Devleti ile işbirliğine başlamalı. Tayyip Erdoğan'ı hizaya getiren Türkiye'nin mecburiyetleri var. Önümüzde süreçte, Afrin operasyonu gündemdeyken Esad düşmanlığı sürdürülemez.Menbiç'te, Tayyip Erdoğan yüzünden kararlı adımlar atılamadı.

TÜRKİYE BOYUN EĞMEZ

İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız, Suriye ile işbirliğidir. PKK'da teslim olma tartışmaları başladı. Aynı tartışmalar HDP'de de var.Fırat Kalkanı ile ABD koridoru yarıldı. Terör koridorunun bozulması için Afrin operasyonu şart. Türkiye boyun eğmez. Süreci yöneten ve müdahale eden bir yönetim lazım.

AFRİN HAREKATI ZORUNLU

Türkiye'nin Afrin harekatını yapması zorunlu. PKK'yı hendeklere gömme olayı Afrin'de devam etmeli.1 Temmuz 2016'da yayınladığımız bildiride ABD'nin müdahalede bulunacağını bildirdik.15 Temmuz'un başarılı olmamasının en önemli nedenlerinden biri, darbenin halkı yoktu.15 Temmuz'a 'tiyatro' demek CHP'nin FETÖ'nün yanında durmasından kaynaklanıyor.

CHP ABD'NİN İKTİDAR PLANININ İÇİNDE

CHP, ABD'nin iktidar planının içinde yer aldığı için FETÖ'ye karşı kararlı duruş sergileyemiyor. Erdoğan'ın rakibi Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'tir. Önümüzde bir savaş var. Türkiye bugün bir savaşın içinde. Vatan Partisi mevzilenmesini Vatan Savaşı ve Üretim Ekonomisi temelinde kuruyor.

TÜRKİYE'YLE ABD SAVAŞ HALİNDE

Ne Tayyip Erdoğan ne de ABD'nin iktidar seçenekleri. Tayyip Erdoğan'a düşman olmak için ABD'nin yanında olmak vahimdir. Bugün Amerikan Gladyosu, FETÖ, PKK hapislere atılıyor. Bugün Türkiye ile ABD savaş halinde. Vatan Savaşına 'saray savaşı' diyenler, Türk ordusunun yenilmesini isteyenlerdir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2018 12:04 Perinçek demişse boş verin gitsin.Ciddiye alınacak biri değil.

    CEVAP YAZ 2 1
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