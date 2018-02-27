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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Peşini bırakmayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Peşini bırakmayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Salih Müslim) Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada mahkeme kararları da var, kırmızı bülten de var." dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 18:11 - Güncelleme: 27-02-2018 18:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'ün Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması hakkında, "Mahkemenin bu kararının her şeyin bittiği anlamına gelmez. İşin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada kırmızı bülten var, mahkeme kararları da var." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat ettiği Cezayir'de gazetecilerin terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müsim'ün Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması hakkındaki sorularını yanıtladı.

"Çekya mahkemelerinin Salih Müslim'ü serbest bırakması esasen Avrupa ülkelerini birçoğunun terörle mücadele konusundaki samimiyetsizliğinin bir göstergesidir." diyen Çavuşoğlu, ortada mahkeme kararları bulunduğunu, İnterpol'ün de kırmızı bülten yayınladığını hatırlattı.

TUTUKLAMA TALEBİNE RAĞMEN...

Çavuşoğlu, İnterpol'ün merkezinin, Çekya ofisinin ve Ankara ofisinin bildirimleri zamanlıca yaptığını kaydederek şunları söyledi:

"Mahkeme kararından sonra kırmızı bülten yayınlandı. Mahkeme kararları da ortada. Kızılay Güvenpark'taki terör saldırısı dahil, Türkiye'deki terör saldırılarından sorumlu bir kişi. Bu konuda mahkeme kararı var sorumlu olduğuna dair. Dolayısıyla hukuka uygun bir işlem yapıldı ama mahkeme savcının tutuklama talebine rağmen serbest bıraktı 'Avrupa sınırlarının dışına çıkamaz' kararıyla."

Avrupa içinde isteyenin istediği yere gidebildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ama biz süreci takip ediyoruz." diye konuştu.

Bu gözaltıdan sonra da her türlü temasta bulunduklarını ifade eden Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak nota verdiklerini, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının da girişimlerde ve iade talebinde bulunduğunu ancak mahkemenin serbest bırakma kararı verdiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Mahkemenin bu kararı her şeyin bittiği anlamına gelmez. İşin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada kırmızı bülten var, mahkeme kararları da var. Sadece Salih Müslüm için geçerli değildir. Bundan sonra teröristlerin hiçbirinin peşini bırakmayacağız. İster FETÖ olsun, ister YPG ister PKK fark etmez, hepsinin peşindeyiz. Salih Müslüm'ün de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk çerçevesinde gerekeni yapacağız."

Flaş Salih Müslim kararı! Çekya kelepçelerle çıkarttıFlaş Salih Müslim kararı! Çekya kelepçelerle çıkarttıFlaş Salih Müslim kararı! Çekya kelepçelerle çıkarttıFlaş Salih Müslim kararı! Çekya kelepçelerle çıkarttıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 27 Şubat 2018 19:06 Deniz yucelinde Mahkeme Karari Vardi Niye Sali Verdiniz Mahkemelerinizin kararlari Uluslararasi Hukuka Aykiridir Çunku kararlari Mahkeme Deyil Siyasiler Aliyor

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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