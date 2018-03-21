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Diriliş Ertuğrul 112.yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey Söğüt'ü alacak

Diriliş Ertuğrul 112.yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey Söğüt'ü alacak

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul sona geliyor. Diriliş Ertuğrul 111.son bölüme Ertuğrul Bey'in Sadettin Köpek ve Söğüt ile ilgili sözleri damga vurdu. Diriliş Ertuğrul 111.son bölümün hemen ardından Diriliş Ertuğrul 112.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 16:00 - Güncelleme: 21-03-2018 16:00

TRT 1'in reyting rekorları kıran ve adından dünya çapında söz ettiren dizisi Diriliş Ertuğrul, sona doğru yaklaştığının sinyallerini veriyor. Konu, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer olan Söğüt'e Diriliş Ertuğrul 111.son bölümde geldi. Ertuğrul Bey'in hem Söğüt hem de Sadettin Köpek hakkındaki sözleri geceye damga vurdu. Diriliş Ertuğrul 111.son bölümün hemen ardından Diriliş Ertuğrul 112.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Diriliş Ertuğrul 111.son bölümde neler oldu özetine bakalım ardından Diriliş Ertuğrul 112.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 111.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ;  Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…

Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabilecek mi? Günalp ve Kritos’un akıbeti ne olacak? Ahmet, verilen vazifeyi yerine getirebilecek ve Emir Saadettin’in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Söğüt’e göçme hususunda Kayılar ve Çavdarlar arasında yaşanan anlaşmazlık ve Aslıhan’ın endişeleri nereye varacak? Turgut ve Aslıhan arasındaki gerginlik ne olacak?

Emir Saadettin ile Mahperi’nin oyunları, devleti nereye sürükleyecek? Emir Saadettin’in devletin içinde ve sultan üzerinde kurduğu tahakküm, bertaraf edilebilecek mi? Gıyaseddin’in Emir Saadettin’e karşı bir hamlesi olacak mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 112.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ama yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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