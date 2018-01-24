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Diriliş Ertuğrul 104.bölüm fragmanı yeni bölüm neler olacak?

Diriliş Ertuğrul 104.bölüm fragmanı yeni bölüm neler olacak?

Diriliş Ertuğrul 104.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 31 Ocak tarihinde ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul 104.yeni bölüm fragmanında neler olacak? Yayınlanan son bölümü ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul 104.yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 11:26 - Güncelleme: 24-01-2018 11:26

TRT 1'de çarşamba günleri ekrana gelen ve ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul yayınlanan son bölümde Ares ve Ertuğrul arasında ipler iyice gerildi. Yeni bölümün merak edildiği Diriliş Ertuğrul'un fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul yayınlanan son bölümde Ertuğrul, mancınık yerinde Bahadır Bey’in cesedini bulamayınca onun kaçtığını anlamış ve onu ayağına getirmesi için Turgut’u Çavdar Obası’na gönderdi. Çavdar Obası’nı basıp beyliğe kurulan Bahadır Bey ise Aslıhan ile Turgut’u esir aldı.Nihayetinde Çavdar Obası’na giden Ertuğrul bütün suçlarından sonra Bahadır Bey’i, Sancar’ı ve onlardan yana olan beyleri bertaraf etti, Karaca’yı da Aslıhan öldürdü, böylece hainler yok edilip Çavdar Obası da Türk obaları da huzura kavuştu. Bahadır’ı ortadan kaldırdıktan sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için önünde hiçbir engel kalmayan Ertuğrul'un planı ilgiyle takip edildi. Kaleye açılan gizli geçitten giren Ertuğrul'un fethetme sahnesi damga vurdu. Peki Diriliş Ertuğrul 104.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİRLİŞ ERTUĞRUL 104.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Diriliş Ertuğrul 104.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diriliş Ertuğrul 104.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 


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