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Diplomalı işsizler ordusu! Sayıları 55 ilin nüfusunu geçti

Diplomalı işsizler ordusu! Sayıları 55 ilin nüfusunu geçti

TÜRKİYE'de üniversitelerin sayısı artarken yeni açılan üniversiteler adeta diplomalı işsiz mezun ediyor. TÜİK verilerine göre diplomalı işsiz sayısı 55 ilin nüfusunu geçti.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 10:08 - Güncelleme: 24-07-2018 10:15

Türkiye’de üniversitelerin sayısı artarken yeni açılan üniversiteler adeta diplomalı işsiz mezun ediyor. Üniversite mezunu işsiz sayısı 55 ilin nüfusunu geçmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de işsiz sayısı 3 milyonu aşarken, bunlardan 828 binini üniversite mezunları oluşturuyor. Hayallerini süsleyen üniversite kapısından, diplomalı işsiz olarak mezun olan gençler yaşadıkları umutsuzluğa ve hayal kırıklıklarını Evrensel’e anlattı. Gençler, iş bulma şanslarının her geçen gün azaldığını, iş bulma umutlarının kalmadığını ve gelecekten kaygılı olduklarını belirtti.

‘TÜM İLANLARDA DENEYİM İSTİYORLAR’
Diplomalı işsizlerden bir olan Sakarya Üniversitesi Mezunu Ceren Bozkurt, bir senedir iş aradığını belirterek, “Başıma geleceğini biliyordum ama bu kadar uzun süreceğini maalesef kestirememiştim. Üniversiteye başlarken sanki iş konusunu garantilemiş gibi hissediyordum. 4 yılın sonunda bu hissimden eser kalmadı” dedi. Türk dili ve edebiyatı mezunu olduğunu söyleyen Bozkurt, “Yayıncılık sektöründe çalışmak istiyordum. Öğretmenlik istemiyordum ama son sene iş bulamama korkusu o kadar büyüdü ki formasyon belgesini de aldım. Mezun olduğum ilk gün CV oluşturdum, yeni mezun CV’si. İş görmez, dikkat çekmez CV kategorisinde. Bilgisayar başına oturdum ve bütün iş arama sitelerine CV yükledim. Çıkan bütün ilanlarda deneyim istiyorlardı” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE GELECEK KURACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM’
İlk zamanlar başvuracak iş ilanı bulamadığını aktaran Bozkurt, “Yeni mezun alan hiç bir yer yoktu. Dayanamayıp isteyebileceğim tüm ilanlara, kurumlara başvurdum CV gönderdim. Her telefonumu yabancı bir numara aradığında ‘umarım iştir’ heyecanıyla açmaya başladığım bir süreç başlamış oldu böylece. Üç ay kadar bu hissim devam etti daha sonra umutsuzluk ve depresyon hissi ele geçirdi beni. Mesleki ayrım olmaksızın çevremde kimse iş bulamıyor.

Aileye bağımlı maddi koşul durumu beni rahatsız etmeye ve üzerimde yük olmaya başladı. Üstüne yetersizlik duygusu ağır basmaya başladı. Öğretmenlik düşünmeyen ben dershanelere görüşmeye gitmeye başladım. Her sabah iş bulurum umudu ile uyanıyorum. İş bulamadığım için kafamda yurt dışı planları da var. Türkiye’de gelecek kuracağımı düşünmüyorum” dedi.

‘UMUTSUZLUĞUM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR’
Türkiye de insanların istedikleri işlerde değil bulabildikleri işlerde çalışmak zorunda kaldığını yaşayarak gördüğünü söyleyen Bozkurt, “Hâlâ işsiz, iş arayan, ve ülkedeki tüm işsizler gibi mutsuz biriyim.

Bu sürecin düzeleceğine dahil umutsuzluğum her geçen gün artıyor” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

‘İŞ BULMAK ASLANIN AĞZINDA’
İsmini vermek istemeyen İstanbul Üniversitesi mezunu genç ise, üniversiteye başlarken gelecekten çok umutlu olduğunu ancak mezun olduktan sonra hayallerinin yıkıldığını aktararak “4 yılın sonunda okul bitti hemen iş bulabileceğimi düşünmüyordum, belki de gerçekçi yaklaştığım içindi ama yine de çok uzun sürmez ve 4 yıl verdiğim emeklerin karşılığını alabileceğimi düşünüyordum. Zaman ilerledi günler, aylar geçti, yıllar geçti. İş görüşmelerinde yeni mezun olduğum için deneyimsiz sıfatıyla karşılaştım. Buradaki sorun aslında şuydu: Deneyim sahibi kişi arıyorlardı ama deneyim fırsatı verilmiyordu. Deneyim kazandıracak ilk yer olmak istenmiyordu belki de risk olarak görüyorlardı. Hangi meslek dalından olursa olsun elinde diplomasi olan ve iş bulmakta zorlanan herkes bu durumu yaşıyordur” dedi. İş aramanın da maddi olarak kendini yıprattığını söyleyen yurttaş, “Evden çıktığım andan itibaren otobüs, dolmuş, çay, simit gibi temel ihtiyaçlar için para harcıyorsun. Cebinde en az 100 TL olması gerekiyor. Günümüzde iş bulmak aslanın ağzında” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Said Keskin 24 Temmuz 2018 10:26 İşsizlik Turkiyenin en büyük sorunu.Hicbir hukumetinde umrunda degil. Milletvekilliği onlar icin iyi maaşlı iş.Hukumet ise T.C. Ticaret şirketi gibi.

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