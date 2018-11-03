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Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç neden ayrıldı şoke eden karar

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç neden ayrıldı şoke eden karar

Show TV'deki Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Furkan Andıç, yaklaşık bir yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini noktaladı. Peki Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç neden ayrıldı? Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç ne zamandan beri birlikteydi? İşte ikiliye dair merak edilenler

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 13:44 - Güncelleme: 03-11-2018 13:44

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu meslektaşı Furkan Andıç'la ani bir karar alarak yollarını ayırdı. Taz aylarını Amerika’da geçiren, dönüşte Bodrum’dan da birbirinden romantik kareleri gelen çift, önceki gün ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Daha geçen hafta İstinye Park’ta kol kola görüntülenen Deniz ile Andıç’ın beklenmedik ayrılık kararı, yakın çevreleri dahil herkesi şaşkına çevirdi. Çiftin, “Artık yürümüyor, böylesi ikimiz için de daha iyi” dediği ve geri adım atmadığı konuşuluyor.

AMATÖR KAMERAYA YAKALANMIŞLARDI: İkili, ‘Ahtapot Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe’ kampanyasında ilk kez amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş ve birliktelikleri bu şekilde ortaya çıkmıştı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR? Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 23 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı. Ayrıca Dilan Deniz Çiçek Miss Turkey 2014 Güzellik Yarışması’nda ikinci oldu.

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den şoke eden haber! Artık yürümüyor

FURKAN ANDIÇ KİMDİR? Furkan Andıç, 1990 İstanbul doğumlu. İlkokulu ve liseyi Ataşehir’de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna‘ya gitti. Ukrayna’da Kiev Politeknik Üniversitesi‘nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu.

Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul’a dönmek zorunda kaldı. Bir süre Bilgi Üniversitesi‘nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı.

Birçok reklam filminde oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan genç oyuncu, TNT ekranında yayınlanan Kolej Günlüğü adlı yapımla birlikte dizilerde de rol almaya başladı. 2007 yılında Eti Bi Dolu, 2008 yılında Vatan Computer, 2011 yılında ise Turkcell ve Marmara Forum AVM’nin reklamlarında oynadı.

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve senaryosu Desperate Housewives dizinden uyarlanan Kanal D’nin Umutsuz Ev Kadınları dizisinde, orijinalinde Jesse Metcalfe‘nin canlandırdığı ve Gabrielle Solis’le (Eva Longoria) gizli ilişkisi bulunan genç bahçıvan John Rowland karakterinin Türkiye’deki uyarlamasında, Zeliş’e (Evrim Solmaz) ilgi duyan bilişim meraklısı Levent karakterini canlandırdı.

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