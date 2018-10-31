Saraylı Mahallesi'nde traktörle tarlaya giden Hüseyin (53) ve eşi Dilek Can'dan (47) haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma tarafından durumun bildirilmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde arama çalışması başlatıldı.
Ekipler söz konusu traktörün Sivritepe mevkisinde devrilmiş olduğunu gördü. Hüseyin ve Dilek Can'ın, aracın altında kalarak öldüğü belirlendi.
Çiftin cesetleri olay yeri incelemesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER