Devleti askerliğini yaptığına ikna edemedi 7 ayda 3 kere gözaltı

Mersin'de yaşayan 59 yaşındaki Ahmet Civanbay, 7 aydır başı dertten kurtulmuyor. Askerliğini yapmasına rağmen GBT sorgulamasında 'asker kaçağı' görüldüğü için 3 kere gözaltına alınan, tutanak tutularak serbest kalabilen Civanbay, bir türlü sorununu çözemedi. Başına gelenlerle ilgili konuşan Civanbay, 29 Ekim 1959 yılında Mersin'de doğduğunu söyledi.

1979 yılında Mersin Orduevinden askerliğe gidişle ilgili kağıdını aldığını belirten Civanbay, “Acemi birliğimi Amasya, usta birliğimi Van Erçiş'de yaptım. 12 Eylül askeri darbesinde askerdim. 1980 yılının Ekim ayında tezkeremi aldım. Her Türk vatandaşı gibi 20 ay askerliğimi yaptım" dedi.

1992 yılında yurt dışına giden Civanbay, 2014 yılında yurda döndükten sonra kimlik ve ehliyetini değiştiriyor. O zamana kadar hiçbir sıkıntısı olmayan Ahmet Civanbay sonrasını şöyle anlatıyor:



-Gayet normal bir vatandaş gibi bende rahat bir şekilde geziyordum. Yaklaşık 6-7 ay önce Tarsus'dan gelirken, Mersin girişinde GBT sorgulaması yapıldı. GTB sorgulamasında benim asker kaçağı olarak görüldüğüm söylenerek, gözaltına alındım. Oradaki polis arkadaşlara da söyledim, askerliğimi yaptım diye. Yanımdaki arkadaşlarım sayesinde 2 saat orada bekledikten sonra, tutanak tutularak bırakıldım.

-“Artık korkarak geziyorum. Elimde askerliğimi yaptığıma dair belgeleri gösterdiğim halde yine de gözaltına alınıyorum. Arkadaşlarımın yanında rezil odum. Arkadaşlar artık işin şamatasına başladılar. Biz dediler ‘sana aramızda para toplayalım, seni bedelli olarak askere yollayalım' diyerekten takılmaya başladılar. Başka arkadaşlarım ‘askerlik kağıdını aldıysan nereye gideceksen söyle, biz seni oraya bırakalım, omuzlarımıza alalım, en büyük asker bizim asker diyelim' diyorlar.

-Ben şu anda 59 yaşındayım. Hakikaten zor durumdayım. Yetkililerden yardım istiyorum. Ya benim bu derdime nerede çare bulunacaksa, lütfen bana onu söylesinler. Benim tek isteğim bu. Yetkililer bana desin ki senin işini bu kurum, bu resmi daire halledecek ben oraya gideceğim. Asker kaçağı demek bir Türk için bir yüz karasıdır. Bedelli yapabilirsin, çürük alabilirsin ama ben şu anda asker kaçağı olarak görünüyorum. Bu benim için çok bir ayıp. Lütfen artık bu sorunumun bitmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.