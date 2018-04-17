Devlet Bahçeli yine yaptı yapacağını 5 kritik karar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine gündem belirledi. Erken seçim isteyen MHP liderinin bu sürprizi çıkışı ilk değil. Yakın dönem Türk siyasi hayatının kilometre taşlarının döşenmesinde Bahçeli'nin kuşkusuz izleri bulunuyor. Hükümette olsa da olmasa da, aldığı kararlarla siyasetin şekillenmesindeki payı yadsınamaz bir gerçek. Gelin onlara kısaca bir göz atalım.

2002'DE ERKEN İSTEDİ BARAJ ALTINDA KALDI: 1999 seçimlerinden sonra yılında kurulan Anasol M iktidarının ömrünü de belirleyen kendisiydi. Sallanan koalisyon hükümetine darbeyi vuran Bahçeli oldu. 8 Temmuz 2002'de Bursa'da Kocayayla Türkmen Kurultayında erken seçim çağrısı yaptı. Diğer ortakların bu karara uymasıyla birlikte 3 Kasım'da yapılan genel seçimde AK Parti iktidarı olmuş, MHP baraj altında kalmıştı.

GÜL'E ÇANKAYA YOLUNU AÇTI: kriziyle kilitlenen 2007 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anahtar yine Bahçeli'nin elindeydi. Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle sonuçlanan Genel Kurul’a katılmasıyla krizi aşan isim yine Bahçeli olmuştu.

Kurban Bayramı tatili tarihleri 26 Ağustos'ta seçim mi var?

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk tepki....

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den bomba yanıt!

AK PARTİ'YE 1 KASIM ZAFERİ GETİREN YOLUN BAŞINDA O VARDI: AK Parti'nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 haziran 2015 seçimleri sonrası Bahçeli'nin izlediği siyaset, AK Parti'yi iktidar koltuğunda tuttu. CHP'nin başbakanlık teklifi bile ettiği koalisyon formüllerine kapıyı kapadı ve AK Parti'ye zafer getiren 1 kasım seçimlerinin yolunu açtı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ BAHÇELİ İLE GELDİ: Bahçeli'nin bir diğer gündem belirleyen açıklaması da başkanlık sisteminde oldu. AK Parti'nin umudunu kestiği ortamda sahneye çıkan Bahçeli, 11 Ekim 2016 tarihli grup toplantısında "İlk olarak AKP, hazırda tuttuğu veya üzerinde çalıştığı bir anayasa hazırlığı varsa, mutabık kalınan daha önceki maddeleri de ihtiva etmek kaydıyla TBMM'ye getirmelidir." diyerek cumhurbaşkanlığı sisteminin yolunu açmıştı.

SON BOMBASI ERKEN SEÇİM: Türkiye'nin "bekaa sorunu" gerekçesiyle AK Parti ile cumhur ittifakına giren Bahçeli herkesi ters köşeye yatırdı. Partisinin grup toplantısında "Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" diyen MHP lideri, 26 Ağustos tarihinde erken seçim yapılmasını istedi. Gündemi değiştiren bu açıklamayı kimileri "sonun başlangıcı", kimileri de "kaos tezgahçılarına darbe" olarak görüyor. Bu gelişme nasıl okunursa okunsun Bahçeli, siyasi tarihe "gündem belirleyen isim" olarak yerini çoktan aldı bile...

İnternethaber/Oktay Sağlam