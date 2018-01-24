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Dev televizyon kanalı el değiştiriyor!

Dev televizyon kanalı el değiştiriyor!

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren NTV Spor’ın satışı için Discovery Channel ile anlaşmaya varıldı. Taraflar arasındaki imzanın saatler içinde atılacağı öğrenildi. Son imzaların atılacağı toplantıda taraf avukatları hazır bulunuyor.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 18:00 - Güncelleme: 24-01-2018 00:10

Doğuş Grubu bünyesindeki NTV Spor, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başladı. Özellikle İspanya La Liga, İngiltere Premier Ligi, NBA ve Formula 1 yayınları ile bir döneme damga vurdu.

NTV Spor, 2010 yılı başında Kral TV’nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlamış ve bu sayede izlenilebilirliğini artırarak tam anlamıyla ulusal bir spor kanalına dönüştü.

Güntekin Onay, 2017-2018 futbol sezonu öncesi NTV Spor’dan ayrılarak beIN Sports’a transfer olmuştu. NTV Spor bünyesinde Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol gibi Türkiye’nin en çok izlenen ve takip edilen spor yorumcuları bulunuyor. NTV Spor Genel Yayın Yönetmeni ise Fuat Akdağ.

NTV Spor’un bundan sonraki yayın hayatı ile ilgili yönetimin nasıl bir karar alacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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