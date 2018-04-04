Detay Maxinet'in fişi çekildi mağdurlar şimdi ne yapacak?

Detay Maxinet nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve Detay Maxinet mağdurları ne yapacak soruları son günlerdeki sanal dolandırıcılık zincirlerinin ardından merak konusu oldu. Yaklaşık 40 bin üyesi bulunan Detay Maxinet'e yönelik MASAK harekete geçti. MASAK’ın hazırladığı rapor sonrası sulh ceza hâkimliği 26 Mart'ta şirketin hesaplarına bloke koydu.

DETAY Maxinet şöyle işliyordu; Öncelikle üyelerine 3 paket sunuyor. Gümüş paket, altın paket ve gold paket. Üyeler bu paketlerden birini belirlenen ücret karşılığında almak zorunda. Daha sonra Detay Maxinet üyelerine bir bilgisayar veriyor ve o bilgisayara gerekli yazılımı yüklüyor. Bundan sonraki iş üyeye kalıyor ve üyenin o bilgisayarı en az 14 saat açık bırakması isteniyor. Böyleve hem kullanıcı hem de Detay Maxinet para kazanmış oluyor.

DETAY MAXINET NEDİR: Detay Maxinet, yaptığı tanıtımlar ve sunumlara göre, üye olan kişiye öncelikle bir bilgisayar veriyor. Üyeye verilen bilgisayara bir yazılım yükleniyor. Üyenin bilgisayarı açık kaldıkça, Detay Telekom’un çalıştığı şirketlere SEO hizmeti verildiği belirtiliyor. Şirkete üye olmak için belirlenen üç paketten birini satın almak gerekir. Gümüş adı verilen ilk paketin bedeli 590 dolar. Bu paketi satın alan üye bilgisayarını günde 8 saat açık tutmalı. Bu kişiye vaat edilen aylık kazanç 120, yıllık kazanç ise bin 460 dolar. Altın paketi satın alan üye ise bin 534 dolar ödüyor. Bu pakette ise bilgisayarın günde 14 saat açık tutulması gerekir.

BİLGİSAYAR AÇIK KALDIKÇA ÜYE KAZANIYOR: Bu paketin aylık kazanç vaadi 420, yıllık kazanç vaadi ise 5 bin 110 dolar. Son paket olan Platin üyeliğinde ise 2 bin 242 dolarlık üyelik bedeli ödemek gerekir. Bu pakette bilgisayarın sınırsız sürede açık kalması isteniyor. Bu paket için vaat edilen aylık gelir 600 dolar yıllık gelir ise 7 bin 300 dolar.

Sistem, yeni üye kazandıranlara da belli bir kazanç vaat ediyor. Sisteme üye olan her bir üye, yeni kişileri üye yaparak kendisine ekip kurabiliyor.

Türkiye genelinde 40 bine yakın kişiden, bilgisayarlarını açık bırakarak pazara kazandırmayı vaat eden Detay Maxinet’e yönelik MASAK harekete geçti. MASAK’ın hazırladığı rapor sonrası sulh ceza hâkimliği 26 Mart'ta şirketin hesaplarına bloke koydu.

BANKA HESAPLARINA BLOKE: Detay Maxinet’e ilişkin başlatılan soruşturma sürecinde önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti ve Detay Maxinet Teknolojileri San. ve Dış Tic. AŞ isimli şirketlerin banka hesaplarına bloke konuldu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği hesaplara yönelik bloke kararını 26 Mart günü verdi. Hakimlik kararı, MASAK’ın hazırladığı rapora dayanıyor. MASAK, yazısında ‘Piramit sistemi kullanılarak dolandırıcılık’ yapılmış olabileceğine işaret edildi.