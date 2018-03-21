Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu astsubaylar için gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, daha önce FETÖ üyeliğinden tutuklanan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden astsubay Rıza Asal ile irtibatlı olduğu belirtildi.