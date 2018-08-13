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DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü mü?

DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü mü?

Rus medyası, DEAŞ’ın kurucusu ve lideri Ebu-Bekir El Bağdadi'nin ağır yaralı olduğu haberlerine yer verdi. Bağdadi'nin hayatta olup olmadığı konusunda son dönemde ciddi bilgi kirliliği vardı.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 18:14 - Güncelleme: 13-08-2018 18:14

Rus medyasına yabancı kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre DEAŞ’ın kurucusu ve lideri El Bağdadi’nin aldığı ciddi yara sonucu yatalak olduğu iddia edildi.

Bilginin devamında El Bağdadi’nin Irak Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ'a yaptığı hava saldırıları sonucu yaralandığı, saldırıda çok sayıda militanın öldüğü de ifade edildi.

Gerçek ismi İbrahim Abad İbrahim el-Badri olan El Bağdadi, ilk olarak Temmuz 2014'te DEAŞ'ın kurucusu ve lideri olarak ortaya çıkmıştı. Daha sonra bulunamayan El Bağdadi’nin yaşadığını ve Suriye'nin Hajin kentinde saklandığını Irak makamları Mayıs ayında bildirmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Ağustos 2018 19:14 gebersin gitsin zaten faydasız birisi. Ortadoğu da masum insanları katletti.

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