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Darbeci FETÖ'nün 'barış' ödülleri! En talihsizi de..

Darbeci FETÖ'nün 'barış' ödülleri! En talihsizi de..

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde Türkiye'de ve dünyada Fetullah Gülen'e zamanında verilmiş olan barış ödüllerini yazdı. Türkiye'de terör örgütü iddianamesinin kabul edildiği gün, 10 Nisan 2015'te FETÖ elebaşına ABD'de ödül verilmiş.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 08:12 - Güncelleme: 30-03-2018 08:12

FETÖ'ye verilen barış ödülleri Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün gündemindeydi. 170'i aşkın ülkede örgütlenip kurumlarına sızan FETÖ'nün kendisini nasıl maskelediğini kaleme alan Övür, Gülen'e verilen ödülleri yazdı. İşte o yazıdan bir bölüm:

GÜLEN ÖDÜL AVINA ÇIKTI: "Türkiye Yazarlar ve Gazeteciler Vakfı da işe 1995'te "hoşgörü" ödülleri vererek başlamıştı. O ödülleri veren 2006'daki Jüri'nin kimliğine bakmak bile nasıl etkili bir meşruiyet aracı olarak kullandığını gösteriyor. Birkaçını sayalım, siyasetten Kamuran İnan, üniversiteden Prof. Dr. Nilüfer Göle, müzik dünyasından Zülfü Livaneli, spordan Togay Bayatlı...
Kimlerin ödül alıp verdiği de ayrı bir olay. Bu süreçleri iyi kullanan FETÖ elebaşı Gülen, 2 binli yılların sonunda bu kez küresel arenanın bir aktörü olarak kendisi ödül avına çıkıyordu. Bazıları parayla ve küresel istihbarat gücüyle de alınsa verilen ödüller etkiliydi.
Şu tabloya bakın; Gülen, 2010'da ABD'deki East West Institute'ün (Doğu Batı Enstitüsü) "Barışa katkı" ödülünü, 2013'te ise Dalai Lama, Nelson Mandela gibi ünlü isimlere verilen Güney Kore'nin en prestijli Manhae Ödülü'nü barış dalında aldı. Böyle belki de çok sayıda ödül var. Ama ilginç olan şu; FETÖ gerçeğinin ortaya çıktığı 2013'teki yargı ve polis darbesinden sonra da bu sürdü.
Durum, sadece Türkiye açısından değil dünya açısından da vahimdi. En talihsizi de hiç kuşkusuz Türkiye'de terör örgütü iddianamesinin kabul edildiği gün, 10 Nisan 2015'te FETÖ elebaşına, ABD'de bulunan Morehouse Üniversitesi Martin Luther King Merkezi'nde Gandi- King- Ikeda Barış Ödülü'nün verilmesiydi.
Çıktığı ülkede bırakın terör örgütü veya darbeci olmasını, bu yapının, o tarihlere kadar onlarca siyasetçiye, askere kumpas kurduğu, binlerce insanı yasadışı dinlediği, dahası sınav sorularını bile çaldığı ortaya çıkmıştı.
Bu gerçeği ABD görmek istemese de dünyanın diğer ülkelerine göstermenin bir yolu bulunmalı. Böylesi kirli bir siyasi aktör nasıl olur da dünyanın en güvenilir kurumlarından hem de "barış" ödülü alır?

Mahmut Övür'ün yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Dertli 30 Mart 2018 08:32 Milletin hem parasını hem dini duygularını sömürdünüz. Allahın rızasını kazanmak için çapa sarfettiğini düşünen yüzlerce insanda sizin yüzünüzden terörist ilan edildi. Ne diyelim...

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KİMDİR ?
Fetullah Gülen
FETULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941'de, Erzurum ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk köyünde dünyaya geldi. 1946 yılında ilkokula başladı ancak babasının 1949 yılında Alvar Köyü'ne imam olması ve ailesinin oraya ta

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