Darbeci FETÖ'nün 'barış' ödülleri! En talihsizi de..

FETÖ'ye verilen barış ödülleri Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün gündemindeydi. 170'i aşkın ülkede örgütlenip kurumlarına sızan FETÖ'nün kendisini nasıl maskelediğini kaleme alan Övür, Gülen'e verilen ödülleri yazdı. İşte o yazıdan bir bölüm:

GÜLEN ÖDÜL AVINA ÇIKTI: "Türkiye Yazarlar ve Gazeteciler Vakfı da işe 1995'te "hoşgörü" ödülleri vererek başlamıştı. O ödülleri veren 2006'daki Jüri'nin kimliğine bakmak bile nasıl etkili bir meşruiyet aracı olarak kullandığını gösteriyor. Birkaçını sayalım, siyasetten Kamuran İnan, üniversiteden Prof. Dr. Nilüfer Göle, müzik dünyasından Zülfü Livaneli, spordan Togay Bayatlı...

Kimlerin ödül alıp verdiği de ayrı bir olay. Bu süreçleri iyi kullanan FETÖ elebaşı Gülen, 2 binli yılların sonunda bu kez küresel arenanın bir aktörü olarak kendisi ödül avına çıkıyordu. Bazıları parayla ve küresel istihbarat gücüyle de alınsa verilen ödüller etkiliydi.

Şu tabloya bakın; Gülen, 2010'da ABD'deki East West Institute'ün (Doğu Batı Enstitüsü) "Barışa katkı" ödülünü, 2013'te ise Dalai Lama, Nelson Mandela gibi ünlü isimlere verilen Güney Kore'nin en prestijli Manhae Ödülü'nü barış dalında aldı. Böyle belki de çok sayıda ödül var. Ama ilginç olan şu; FETÖ gerçeğinin ortaya çıktığı 2013'teki yargı ve polis darbesinden sonra da bu sürdü.

Durum, sadece Türkiye açısından değil dünya açısından da vahimdi. En talihsizi de hiç kuşkusuz Türkiye'de terör örgütü iddianamesinin kabul edildiği gün, 10 Nisan 2015'te FETÖ elebaşına, ABD'de bulunan Morehouse Üniversitesi Martin Luther King Merkezi'nde Gandi- King- Ikeda Barış Ödülü'nün verilmesiydi.

Çıktığı ülkede bırakın terör örgütü veya darbeci olmasını, bu yapının, o tarihlere kadar onlarca siyasetçiye, askere kumpas kurduğu, binlerce insanı yasadışı dinlediği, dahası sınav sorularını bile çaldığı ortaya çıkmıştı.

Bu gerçeği ABD görmek istemese de dünyanın diğer ülkelerine göstermenin bir yolu bulunmalı. Böylesi kirli bir siyasi aktör nasıl olur da dünyanın en güvenilir kurumlarından hem de "barış" ödülü alır?

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