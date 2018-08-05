Damdan düşen çocuğun imdadına Mehmetçik yetişti!

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Aktütün köyüne bağlı Yeşilbayır mezrasında meydana gelen olayda mezardaki evin damına çıkan 10 yaşındaki çocuk düşerek yaralandı.
Çocuğun yakınlarının haber vermesinin ardından Mehmetçik kısa sürede mezraya ulaştı.
Yaralı çocuğa ilk müdahale tabur revirinde yapıldıktan sonra helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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