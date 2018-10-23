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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerel seçim' toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerel seçim' toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile toplantı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 22:26 - Güncelleme: 23-10-2018 22:26

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile toplantı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin Çelik, Kurtulmuş ve Özhaseki ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleşen toplantıda, AK Parti'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin çalışmalarını ele aldı.

Erdoğan'ın ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında, "ittifak"a ilişkin konuşmasını da değerlendirdiği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Davetli 24 Ekim 2018 00:19 İttifak da çöktü Paçaları tutuştu!... ...İşi gücü bıraktı AKP'nin seçim sorunu ile uğraşıyor!......

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