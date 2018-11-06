Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli et fiyatları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubu toplantısında milletvekillerine hitap etti. Erdoğan, iktidarları döneminde yapılan projeleri anlattı. "Kısa bir zamanda artık hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak." diyen Erdoğan, et fiyatlarını düşürmek için gerekirse et ithaline başvurabileceklerini açıkladı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

14 SEÇİMDE YOLA DEVAM MESAJI

Görüldüğü gibi 16 yılda 14 seçimde milletimizin karşısına çıktık, hamdolsun her defasında durmak yok yola devam mesajı aldık. Ülkemize ve milletimize yaptığımız hizmetlerin şöyle kısa bir icmalini yaptığımızda bu teveccühün boş olmadığını daha iyi görüyoruz. AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından 'Bismillah' deyip kollarımızı sıvarken ülkemizi 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik: Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet.

Eğitim davası bu ülkenin ve milletin asırlardır üzerinde durduğu ve bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir meseledir. Eğitime ayrılan kamu kaynaklarını bu yıl itibari ile 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik.

SINIF ORTALAMASI 30

Çıkıyor atıyor, öğretmenler atanamıyor, sınıflar boş… Öyle palavra yok milletimiz tüm gerçekleri görüyor. Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum sizlere havadan sudan konuşmuyorum. 70-75 kişilik sınıflarda biz okuduk. Bunlardan CHP ve diğerlerinden böyle bir mirası devraldık ama şimdi hamdolsun bu ortalamayı 30’a indirdik.

Iğdır’daki Kars’taki, öğrencilerimizin İstanbul’a Ankara’ya gelmesine gerek kalmadı üniversiteyi biz onların ayağına getirdik. 75 -76 üniversiteden 206’ya çıkardık.

ÖĞRENCİYE KREDİ TAVSİYESİ

Yüksek öğrenimde kredi burs ücreti 1 Ocak’tan itibaren 500 lira olacak. Ya kredi ya burs başvuran her öğrenciye veriliyor. Bazı öğrencilerimiz “illa burs” diyor. Ya evladım illa da burs yok. Sen krediye de başvursan faiz uygulaması yok.

ÖLÜLERİMİZİ BİLE REHİN ALDILAR

Sağlık ülkemizde en büyük hizmetleri verdiğimiz alanların başında geliyor. Bu Bay Kemal’in genel müdürlüğü döneminde bunlar ölülerimizi bile rehin aldılar. Bugün ülkemizde Genel Sağlık Sigortası’nın şemsiyesi dışında kalan kimse yoktur.

SAĞLIKTA YATIRIMLAR

Sağlık birimlerimizi tomografisinden MR’ına en modern cihazlarla donattık. Ambulans sayımızı 618’di sayı biz bunu 5 bine çıkarttık. Uçağından helikopterine ambulans olarak bunları ülkemize getirdik. Çürük ve içinde herhangi bir tedavi imkanı olmayan ambulanslara bu ülkeyi mecbur ettiler.

YENİ ŞEHİR HASTANELERİ GELİYOR

Şehir Hastaneleri geliyor. Şu ana kadar Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri ve Elazığ'da 6 şehir hastanesini hizmete aldık. Yakında Ankara Bilkent, Eskişehir ve Manisa'yı da hizmete alıyoruz.

ÇETELERLE BAŞARILI MÜCADELE

Türkiye, terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla, asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır.

DEAŞ ile irtibatlı 2 bin kişi tutukluyken 7 bin kişi sınır dışı edilmiş, 70 bine yakın kişiye ülkemize giriş yasağı konmuştur

“ADALET PERSONELİNİN SAYISININ 61 BİNDEN 139 BİNE ÇIKARDIK”

Adalet hizmetlerinin kalitesi bir halkın devletine bağlığının temel kriterlerinden biridir. Temel kanunlarımızı günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde baştan sona yeniledik. Adalet personelinin sayısının 61 binden 139 bine çıkardık

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık.

“NE KADAR ÖRGÜT VARSA HEPSİNİ TEPELEDİK, TEPELİYORUZ, TEPELEYECEĞİZ”

PKK’dan DEAŞ’a FETÖ’den DHKP-C’te ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz. Terör örgütlerinde sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler sayesin önemli sonuçlar aldık. FETÖ ihanet çetesi mensuplarından 15 bine yakını tutuklu 17 bine yakını tutuklu olarak şu anda cezalarını çekiyor.

''HAVALİMANLARIMIZIN SAYISINI 30 İLAVE İLE 56'YA ÇIKARDIK''

Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun yarım saatte bilemedin 45 dakikada havalimanındasın. Ey CHP zihniyeti ve diğerleri siz ne yaptınız?



''BAY KEMAL KISKANSAN DA PATLASAN DA ÇALIŞACAĞIZ''

Bay Kemal çalışıyoruz kıskansan da patlasan da çalışacağız. Gençler biz dimdik ayaktayız. Şimdi 31 Mart'ı göreceğiz ona göre.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: DEVLET NEDİR DEVLET ADAMI OLMAK NEDİR BUNLARI UNUTTUN

Beyefendi Cumhuriyeti Bayramı resepsiyonu Ankara'da yapılır Ankara dışında yapılamaz diyor. Sen bizim nice birçok kutlamamıza katılmadın. Sen çıktın Tandoğan'da Kızılay'da yürüdün. Senin hayatın zaten bu tür meşru olmayan resmi olmayan yollarla geçti. Devlet nedir devlet adamı olmak nedir sen bunları unuttun bunları yapamıyorsun. Kutlamamızı orada yaptık 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasına İstanbul Havalimanı hediyemiz oldu. Nasibin yok nasibin. IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013'te bunu sıfırladık. Bay Kemal bunlar sizlerden geldi bize.

ET FİYATLARI AÇIKLAMASI: GEREKİRSE İTHALE GİDER PİYASAYI BALANSE EDERİZ

Kısa bir zamanda artık hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak. Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz. Vatandaşa ucuz et yedirmekte kararlıyız.

YEREL SEÇİMLER

Belediye başkan adaylıkları için başvuruları almaya başladık. Genel merkezimizde hazırlıklar elektronik ortamda yoğun şekilde sürüyor. Şubat ayının ortası gelmeden tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak sahaya çıkacağız. Konuşmamın başında tek tek saydığım seçimler ve oy oranları bize 31 Mart için bir bakış açısı veriyor.