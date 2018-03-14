Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Harekatıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Akşama kadar Afrin'in düşeceğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmalarının satırbaşları:

"EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM İSTİKLAL MARŞI'NI YÜREKLERE NAKŞEDECEK BESTENEN BULUNAMAMIŞ OLMASIDIR"

İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle birlikte okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamalar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor.

"TEMENNİ EDERİM, AFRİN TAMAMEN DÜŞMÜŞ OLUR"

Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur.