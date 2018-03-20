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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 11:43 - Güncelleme: 20-03-2018 11:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuşma gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak aşağıdaki playerdan takip edebilirsiniz...Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Her alanda mücadeleci kişiliği, güçlü ve kararlı duruşu ile kendisini bildiğimiz Hasan Celal Güzel ağabeyimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 

Yargı mensupları ile bir araya geldik. Kurumumuzun yeni hizmet binasının temelini attık. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ailesiyle ve çeşitli kesimlerden hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu programlarda ifrat ve tefrit noktasında dinimizi karalamaya yönelik her türlü yanlış adıma karşı olduğumuzu güçlü şekilde ifade ettik. Bu tartışma esasen bizim işimiz olmamalıydı ama konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu ortamda gönlümüz sorumsuzluklara rıza göstermedi. Önümüzdeki dönemde bu tartışma alimlerimiz, ariflerimiz tarafından yerli yerine oturtulacak, İslam adına bir kazanca dönüşecektir. Müslümanların meselelerini konuştuk, tartıştık. 14 Mart'ta 46. defa muhtarlarımız ile bir araya gelerek hasret giderdik. Hedefimiz Cumhurbaşkanlığı dönemimiz bitmeden ülkemizdeki tüm muhtarlarımızla bir araya gelmi olmaktır. 

ABD'Lİ SÖZCÜYE YANIT

18 Mart'ta Afrin'in tamamen temizlendiğinin müjdesini milletimizle paylaştık. Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi. Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, "Afrin'de kaygılıyız" diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? "Terör örgütlerini temizleyelim" dediğimiz zaman neredeydiniz? PYD'sini de, YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz, ÖSO nasıl halletti işte ortada. "Türkiye stratejik ortağımız" diyeceksiniz, sonra teröristlerle iş birliği yapacaksınız. Bizimle stratejik ortaksan bizimle birlikte yürüyeceksiniz. Öyle bir aldatmaca ki, 5 bin tır buraya silah soktunuz. O açılan tüneller, tünellerin içindeki silah mühimmat depoları, silah mühimmat evleri. Bunların hepsini yıkıyoruz. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bütün mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor geçecek. 

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz

 

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