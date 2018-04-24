Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arınç hamlesi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Aktif siyaseti bıraktığını ifade eden Arınç, açıklama yapma yetkisine sahip olmadığını, AK Parti'ye zarar verecek bir girişimin içinde olmayacağını söyledi.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Arınç, girişte gazetecilerin ısrarlı sorularına "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim" cevabını verdi.

İLK AÇIKLAMA ARINÇ'TAN

Görüşme sonrası açıklama yapan Arınç, "Aktif siyaseti bıraktım, güzel ve olumlu bir görüşme oldu, görüşmeler devam edecek. Her konuyu görüştük, açıklama yapma yetkisine sahip değilim. AK Parti'ye zarar verecek girişimler içinde olmam" dedi. İşe Bülent Arınç'ın konuşmalarından satır başları:

'Faydalı görüşme oldu, devam edecek. Kendi iradem ile isteyerek aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra milletvekililiği ile başlayacak değilim. Bunu hiç düşünmüyorum, bu teklif edilecek bir konu değil. Aktif siyasette bulunmayı düşünmüyorum.'

ABDULLAH GÜL KONUSU

Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı yönündeki bir soruya Arınç, "Her konuda görüştük, açıklama yapmak istemiyorum" dedi. Arınç, erken genel seçimlerle ilgili de "Ben ne AK Parti ne de onun genel başkanına zarar verecek bir durumda olmam" değerlendirmesinde bulundu.

PROGRAMDA YOKTU

Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise konuyla ilgili sorulan soruya şu cevabı vermişti:

''Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil.''

"GÜL'Ü KONUŞACAKLAR" İDDİASI

Görüşmede ikilinin, Abdullah Gül'ün adının Cumhurbaşkanlığı adayları arasında anılması ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunacağı bilgisi kulislerde konuşuluyordu.