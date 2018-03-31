Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinde, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu.

Erdoğan ve Trump görüşmesinde, iki lider müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti

Görüşmede Gazze’de bugün yaşanan olaylara da değinildi.