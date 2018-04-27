Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylık için muvafakatnameyi imzalayarak AK Parti Grup Başkanvekillerine teslim etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan imzaladığı muvaffakatnamenin fotoğrafını paylaşarak " 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvaffakatnamemizi imzalayıp @Akparti’mizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı, Twitter'dan paylaştı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER