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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı, Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı, Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için muvafakatnameyi imzalayarak AK Parti Grup Başkanvekillerine teslim etti.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 19:40 - Güncelleme: 27-04-2018 19:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylık için muvafakatnameyi imzalayarak AK Parti Grup Başkanvekillerine teslim etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan imzaladığı muvaffakatnamenin fotoğrafını paylaşarak " 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvaffakatnamemizi imzalayıp @Akparti’mizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Fatih Kaya 27 Nisan 2018 20:47 Yorumlarında Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı diyen arkadaşlara soruyorum " bu tarafsızlık yalanı" yasası değişti artık haberiniz yokmu?

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