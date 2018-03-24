Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3740 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. 2019 seçimlerine değinen Erdoğan, "Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar: ''2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar.

Ana muhalafetin görevi sandığa pusu kurmak mıdır?''

'TÜM DÜNYAYI ŞAŞIRTACAĞIZ'

Tüm dünya sizi izliyor. Mart'ta da Kasım'da da dünyayı şaşırtacak neticeyi alacağız. 2019'da eski Türkiye defterini kapatıp geleceği odaklanacağız.



'ANA MUHALEFET SEÇİMİ BOYKOT ETMEYİ KONUŞUYOR'

Önümüzde seçimlere en az bir sene olmasına rağmen anamuhalefet partisinin milletvekilleri, sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken bakıyorsunuz, anamuhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor.

'MİLLETİMİZİ SUÇLAMAYA KALKTILAR'

Milletimizin bunlara vermek istediği dersi hiçbir zaman kavramadılar. Bir kez olsun 'Biz nerede yanlış yaptık' sorusunu kendilerine sorma eylem ve cesaretini göstermediler. Bunu yapmak yerine bir ara bunlar 'Stockholm sendromu' gibi ifadelerle kendi hezimetlerinden dolayı milletimizi suçlamaya kalkıştılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Şimdiden yenilgilerine, beceriksizliklerine bahane arıyorlar. Cumhur ittifakının, milletimizin nezdinde sahiplenildiğini gördükçe kendi itibarsızlıklarını örtmek için sandığı itibarsız hale getirmeye çalışıyorlar.

AFRİN HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 3740 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.