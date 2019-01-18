Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? İşte herkesin merak ettiği cevap

Çukur Yamaç'ı Celasun mu vurdu? Show TV'nin fenomen dizisi Pazartesi akşamaları izleyicileri ekranlara kilitliyor.Yamaç'ın vurulma sahnesi son bölüme damgasını vurmuştu.Yayınlanan son görüntülerde vurulmanın ardından ekranda beliren Celasun şok etkisi yaratıyor.Herkesin aklına Çukur Yamaç'ı Celasun mu vurdu? sorusunu getiriyor.Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan dizi 21 Ocak Cuma günü seyircisiyle buluşacak.



Peki Çukur Yamaç'ı Celasun mu vurdu? Yamaç'ın vurulma sahnesinden sürpriz bir video geldi.İşte o video



49. yeni bölüm 21 Ocak Pazartesi günü Show TV ekranlarında yayınlanacak.





ÇUKUR 49. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ın yaşam savaşı verdiği, Selim'in Cumali'ye sert çıktığı, Çukur'da tüm dengelerin alt üst olduğu tanıtımda Çeto ve Vartolu'nun karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltiyor. İkilinin çektiği silahlar gerilimi artırırken, kısa bir aradan sonra ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’da duyulacak ateş sesleri yeni ve çok daha büyük bir fırtınanın habercisi olurken yepyeni bir dönemi başlatacak! Karakuzular, yaşadıkları şoke edici kayıplardan sonra Çukur’dan çıkmak zorunda kalacaklar. “Koçovalılar, Çukur’u geri mi alıyor” sorusunun cevabının merakla bekleneceği bölümde, tansiyon bir an bile düşmeyecek. Karakuzular, Çukur’dan çıksa da Çukur’a kimseyi almamak için güçlerini sonuna kadar kullanacaklar. Yamaç, Saadet ve bebeğinin yaşadığını öğrenmesiyle, kardeşi Vartolu’ya destek olup onları kurtarmak için elinden geleni yapacak. Bu sırada Selim’in Cumali’nin karşısına çıkması duygu yüklü anlar yaşatacak. Koçovalılar uzun zaman sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak. Çukur’un ana karakterlerinden birinin beklenmedik anda vurulması Çukur’daki tüm dengeleri değiştirecek.

Yamaç, Ersoy’dan istihbarat almaya devam ederken Çeto ve Mahsun’u öldürmek için Ersoy’un yaptığı plan ikiliyi beklenmedik bir duruma sürükleyecek. Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak. Selim ile Sultan’ın yüzleşmesi merakla beklenecek. İdris’in atacağı adım ise tüm dengeleri değiştirecek.

Çukur’un çocuklarının Karakuzuların elinde olması Yamaç ve Cumali’yi çılgına çevirecek. İkili, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçerken büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Saadet’e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto’ya çalışan Vartolu’nun sırrını, Çukur’dan biri öğrenecek ve Vartolu’yla yüzleşecek. Bu kişinin kim olduğu merakla beklenirken Sultan, yeniden Sultan Ana olarak Sena, Ayşe, Akşın ve Karaca’ya kol kanat gerecek. Bu sırada Mahsun da Sena’ya yakın olabilmek için yeni oyunlar oynayacak. Yamaç, Sena’ya kendini “Fikret” olarak tanıtan bu komşudan şüphelenirken, Çeto ve Mahsun’la ilgili Ersoy’dan istihbarat alacak. Çeto için çalışanın kim olduğunu bulmadan rahat etmeyecek Cumali ise hedefine her geçen saniye daha da yaklaşacak.