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Çukur 23.yeni bölüm fragmanında Elvis kim tüm kadınları kaçırdı

Çukur 23.yeni bölüm fragmanında Elvis kim tüm kadınları kaçırdı

Show Tv ekranlarında yayınlanan, izleyicinin merakla beklediği Çukur, 22. son bölümü ile nefesleri kesti. Çukur'un 22.son bölümünde Elvis kim ortalığı karıştırı tüm kadınları kaçırdı. Çukur 23.yeni bölüm önizlemesi yayınlandı. İşte Çukur 23.yeni bölüm fragmanı

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 15:00 - Güncelleme: 26-03-2018 15:00

Show Tv ekranlarının her pazartesi akşamı reyting sonuçlarının zirvesinde yer alan, izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Çukur 22.son bölüm Elvis kim sorularıyla merakta bıraktı. Baykal'ın yeni adamı Elvis ortalığı karıştıracak. Her zaman olduğu gibi, Çukur 22.son bölümün hemen ardından Çukur 23.yeni bölüm önizlemesi yayınlandı. Önce gelin Çukur 22.son bölümde neler oldu özetine bakalım daha sonra Çukur 23.yeni bölüm önizlemesine bakalım.

ÇUKUR 22.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ;  Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen22. bölümü heyecanlı dakikalara sahne oldu. Vartolu’nun, Koçovalılarla birlikte Baykal’a oynadığı oyunun beklenmedik ve ağır bir bedeli olacaktır. Asıl mücadelenin yeni başladığı Çukur’da Yamaç ve İdris’i dişli bir düşman beklemektedir.

Baykal’ı kurtarmak için Koçovalıların karşısına geçen Elvis yeni bir fırtınaya sebep olacaktır. Aliço, Hale’nin intikamı peşinde koşarken geçmişi ile yüzleşecek, Nazım ise kırılan gururunu onarmak için kurduğu planı emin adımlarla ilerletecektir. Çukur’un yeni bölümünde gerilim doruk noktasına çıkacak.

ÇUKUR 23.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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