Çukur 20.yeni bölüm ilk sahne olay İdris Vartolu yüzleşmesi sonra ilk fragman

Herkes bu anı bekliyordu 'İdris Baba ve Vartolu yüzleşmesi' Beklenen sonunda oldu. İdris Baba ve Vartolu, Çukur 19.son bölümde karşı karşıya geldi. Bildiğiniz üzere Vartolu geri döndü ve İdris Baba Vartolu'nun kendi oğlu olduğunu öğrendi. İzleyici bundan sonra neler olacağını merak ediyor. İşler nasıl değişecek. Çukur 19.son bölümün hemen ardından herkes Çukur 20.yeni bölüm ilk sahne ve fragmanını aramay başladı. Çukur, yayınlanan son bölümün hemen ardından yeni bölümden ilk önizlemeyi yayınlıyor malum. Bu gelenek bozulmadı, Çukur 20.yeni bölüm önizleme yayınlandı. Peki Çukur 19.son bölümde neler oldu 20.yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

ÇUKUR 19.SON BÖLÜM ÖZETİ; Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı Ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır. Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir. “Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih’le hitap eden İdris ile olacaktır. Nefeslerin tutulacağı bölümde pek çok soru cevap bulacak.

ÇUKUR 20.YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ; henüz değil. Ancak gelir gelmez haberimizde olacak.