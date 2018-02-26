Çukur 19.yeni bölüm fragmanında İdris oğlu Vartolu'nun peşinde

Bir baba, yıllar sonra oğluna kavuştuğunda ne yapar? Peki ya yıllar sonra oğlu olduğunu öğrendiği kişinin hem düşmanı hem de ölü olduğunu bildiğinde? İdris Koçovalı hayatının şoku Çukur 18.son bölümde Vartolu'nun oğlu olduğunu öğrendi. Büyük bir şok yaşayan İdris Baba, Vartolu'nun hesabını soracak mı? Peki Vartolu gerçekten öldü mü? Çukur izleyicisi, 18.son bölümü izler izlemez hemen 'Çukur 19.yeni bölüm fragmanı' ve 'Çukur yeni bölüm fragmanını' merak edip aradılar. Çukur 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve fragman işlerin iyice sarpa saracağını gösteriyor. Hadi gelin önce çukur 18.son bölüm özetine bir bakalım ardından Çukur 19.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

ÇUKUR 18.BÖLÜM ÖZETİ; Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır. Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar, tüm taşları yerinden oynatacaktır. Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır. Peki İdris'in öğrenceği sürpriz ne?

'VARTOLU SADETTİN SENİN OĞLUNMUŞ'; Paşa’nın İdris’e, “Vartolu Sadettin senin oğlunmuş!” dediği anlar heyecanı yükseltirken, Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen İdris’in neler yapacağı merakla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR 19.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde bulabilirsiniz. Takipte kalın!