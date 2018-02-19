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Çukur 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Vartolu ortaya çıktı Emrah ortaya işleri karıştırdı

Çukur 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Vartolu ortaya çıktı Emrah ortaya işleri karıştırdı

Vartolu öldü mü ölecek mi, Çukur Emrah kim derken Çukur 17.son bölümü izleyenleri ekrana çiviledi. Çukur 17.son bölümün hemen ardından izleyici Çukur 18.yeni bölüm fragmanı ve Çukur yeni bölüm fragmanını arıyor. Çukur 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin fragmanı izleyelim.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 15:58 - Güncelleme: 19-02-2018 15:58

İçerde'den sonra Show TV Çukur ile işleri yoluna koydu... Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan, kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Dilan Çiçek Deniz ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığu Çukur dizisinde heyecan her geçen hafta artıyor, izleyiciyi soluksuz bırakıyor. Vartolu'nun ölüp ölmeyeceği merak edilen Çukur 17.son bölüm yine büyük bir heyecana sahip oldu. Diziye Alperen Durmaz'ın Emrah karakteri ile katılmasıyla neler olacağı merak ediliyor. Peki Çukur 17.sonn bölümde neler oldu? Çukur'un 17.son bölümün ardından merak kalan izleyici 'Çukur 18.yeni bölüm fragmanı'nda neler oldu 'Çukur yeni bölüm fragmanı' diye aramaya çoktan başladı bile. Çukur 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ama Çukur 17.son bölümde neler yaşanmış bir bakalım...

ÇUKUR 17.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI; Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz bir misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!

Alperen Duymaz Komiser Emrah karakteriyle Çukur dizisine katıldı. Pazartesi akşamlarının zirvesindeki fenomen dizi Çukur’a genç neslin yıldız oyuncularından Alperen Duymaz dahil oluyor. Komiser Emrah rolüyle ilk defa Pazartesi yayınlanacak bölümde ekran başındakilerle buluşacak olan Duymaz, daha önce canlandırdığı karakterlerden bambaşka bir rolle izleyicileri şaşırtacak.

Ters köşe kurgusuyla sosyal medyada da Pazartesi akşamları en çok konuşulan dizi olan Çukur’a gelen Komiser Emrah tüm dengeleri değiştirecek. Yayınlanan son bölümde Vartolu’nun içinde olduğu otomobilin alevler içinde kalması ekran başındakileri şoke ederken, Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Emrah karakterinin mahalleye gelişi başta Koçovalılar olmak üzere Çukur’daki herkesin hayatını etkileyecek.

Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR 18.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz yayında değil ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.

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