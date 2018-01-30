Çukur 15.yeni bölüm fragmanı Yamaç şoke eden gerçeği öğrendi

Show Tv'de pazartesi günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Çukur yeni bölüm fragmanında neler olacak? Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da gerçekleri öğrenen Yamaç'ın neler yapacağı merak konusu oldu.

Çukur Pazartesi akşamları izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Büyük yüzleşmenin yaşandığı bu bölüm adeta damga vurdu. Çukur’da hayat artık kimse için eskisi gibi olmayacak. Yamaç, Vartolu’nun ağabeyi olduğu gerçeğini öğrendi. Hayatını tepetaklak edecek bu büyük gelişme karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenirken; geçmişin günahları Çukur’da taş üstünde taş bırakmadı.

ÇUKUR 15.YENİ BÖLÜM İLK SAHNE