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Cübbeli Ahmet tehlikeyi haber veriyorum deyip uyardı!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü; ''Dine müdahale, alimleri hor görme, kaderi inkar eden ve dinde reform yapmak isteyen ilahıyatçılara yol verme büyük bir bela getiriyor. Bu bela bu memleketi yakacak kadar büyüktür. Bu tehlikeyi öngürüyorum ve size haber veriyorum'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 11:57 - Güncelleme: 15-10-2018 11:57

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 6 Ekim'de "Lalegül TV"de yayımlanan "Bursa Sohbetleri"nde, "Trump Allah'ın tokadı" ifadesini kullandı.

Türkiye ile ABD arasında, özellikle ABD'li Rahip Andrew Brunson üzerinden ilişkiler gerilmiş, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı. Kamuoyunda ABD Karşıtlığı ve Trump protestoları düzenlenmişti.

Cuma günü, Andrew Brunson hakkında yurt dışı ve adli kontrol yasağı kaldırılmıştı. Kararın ardından Brunson ABD'ye dönmüştü. Trump verilen karardan memnun olduğunu belirtmişti.

CÜBBELİ AHMET: TRUMP ALLAH'IN TOKADI: Cübbeli Ahmet Hoca sohbetinde, ekonomik sıkıntıları, zamları "Trump yapıyor" diyenlere cevap verdi. Cübbeli, "Göz göre göre dilimizi değiştirecekler çıt çıkaran da yok. Ondan sonra Allah da veriyor zamı, veriyor enflasyonu, develasyonu... Kimsenin bir şey anladığı yok, ne oluyor? Trump yapıyor. Ne Trump yapıyor senin nefsin yapıyor nefsin. Trump, Allah'ın tokadı" diye belirtti.

KAFALARINA BOMBA YEMEDEN FETÖ'YÜ ANLAMADILAR: Cübbeli konuşmasının devamında da dikkat çeken ifadelerde bulundu. Cübbeli, "biz bunları on sene önceden söyledik. Kafalarına bomba yemeden FETÖ'yü anlamadılar" dedi.

Cübbeli; ''Dine müdahale, ehli hizmete müdahale, alimleri hor görme hakir tutma, kaderi inkar eden ve dinde reform yapmak isteyen ilahıyatçılara yol verme büyük bir bela getiriyor. Bu bela bu memleketi yakacak kadar büyüktür. Bu tehlikeyi öngürüyorum ve size haber veriyorum'' dedi.

Cübbeli'den bomba dilekçe: Din, tekke ve tarikatlar aracılığıyla istismar edildi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • QQ 15 Ekim 2018 14:08 SIRA SANA GELECEK HOCA BEKLE !DEVLET ADNAN OKTAR A NE YAPTIYSA SIRA SENDE...

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