Çocuklar Duymasın 38. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 38. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Meltem yaz tatili için her şey dahil, beş yıldızlı bir tatil köyüne rezervasyon yaptırır. Ancak Haluk ise Meltem’e sürpriz olarak bir aylığına bir yazlık kiralamıştır. Haluk sürprizine Tuna’yı da dahil eder. Ancak büyük bir sorun vardır. Meltem ve Gönül kesinlikle yazlıkta tatil yapmak istememektedir. Haluk ve Tuna bu sorunu nasıl çözecektir?

Öte yandan Havuç, Arda’nın ona yaptığı kötülüklere artık bir son vermek için bir oyun organize eder. Akşam hep birlikte Haluk ve Meltem’in evinde toplanacaklar ve şişe çevirmece oynayacaklardır. Şişe çevirmece sırasında sadece Arda değil, sırrı olan herkes köşeye sıkışır ve bütün gerçekler ortaya çıkar.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 38. BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 38. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.