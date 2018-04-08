Çocuklar Duymasın 36. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 36. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Bir gece ansızın rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Gönül yoğun bakıma alınır. Gönül yoğun bakımda bir gece boyunca kontrol altında tutulacaktır. Gönül’ün yoğun bakımda olduğunu öğrenen Haluk ve Meltem yıkılır.

Çok geçmeden Gönül’den acı haber gelir. Gönül’ün vefat ettiğini iş yerinde öğrenen Taş Fırın Haluk, en yakın arkadaşını kaybetmenin acısıyla şok geçirir. Zero Tuna ise hayat arkadaşını kaybettiği için çok kötü durumdadır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 36. BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.