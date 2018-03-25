Çocuklar Duymasın 34. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 34. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Dar Gömlek Tolga’nın verdiği şampuanla yıkanan Haluk, saçlarının yeni halini görünce bere ile dolaşmaya başlar. Başta Meltem olmak üzere, Haluk’un çevresindeki herkes Haluk’un saçlarına ne olduğunu çok merak etmektedir. Ancak Haluk, beresini asla çıkarmaz. Haluk ısrarlara dayanamaz ve bir süre sonra beresini çıkarır!

Haluk’un yeni saçlarını görenler büyük bir şok yaşar. Öte yandan Tuna tatil için biriktirdikleri parayı, eski karısı Özlem’e borç olarak verir. Ancak bu durum Gönül’den gizlidir. Gönül ve çocuklar tatil paketini şimdiden almak isteyince ortalık karışır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 34. BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 34. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.