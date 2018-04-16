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Çin Ay’da tarım yapıp ipekböceği yetiştirecek

Çin Ay’da tarım yapıp ipekböceği yetiştirecek

Çin bu yıl sonunda Ay'da bitki yetiştirmeyi deneyeceklerini açıkladı. Patatesin ürettiği oksijeni ipekböcekleri tüketecek. İpekböceğinin çıkardığı karbondioksitle bitkiler fotosentez yapacak

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 09:32 - Güncelleme: 16-04-2018 09:32

Aralık ayında Ay yüzeyine inmesi planlanan "Chang'e-4" isimli uzay aracı patates ve hardalgillerden çiçekli bir bitki olan "farekulağı teresi" taşıyacak. Bu iki bitkinin yanı sıra Ay'ın karanlık yüzeyindeki deney alanlarına ipekböcekleri yerleştirilecek.

Yaklaşık 18 santimetre büyüklüğünde özel bir alüminyumdan yapılmış saksılar ve bir tüple Ay yüzeyine yerleştirilecek patates ve farekulağı tereleri, oksijen üretecek. Bu bitkilerin ürettiği oksijeni de ipekböcekleri tüketecek ve ipekböceğinin ortaya çıkardığı karbondioksit, bitkiler için tekrar fotosentez yapma kaynağı oluşturacak. Güneş ışığının miktarını ayarlayabilen özel tüpler aynı zamanda nem ve ortam sıcaklığını da belirleyecek ve bitkilerin durumunu dünyadaki uzmanlara anlatan raporlar gönderecek. Rusya ve ABD'den sonra Ay'a çıkan üçüncü ülke olan Çin'de deneyi yürüten ekibin başındaki isim Profesör Liu Hanlong "Deneyimiz, Ay'da uzun süreli bir yerleşim için bilgi edinmemizi sağlayabilir" dedi. Hanlong "Patatesi seçmemizin sebebi, bu bitkinin önümüzdeki yıllarda gerçekleşebilecek uzun uzay yolculuklarında, astronotlar için önemli bir besin kaynağı olabileceğini düşünmemiz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • dünyalıdan uzaylılara iki çift tavsiye 16 Nisan 2018 10:22 ben uzaylıların yada dünya dışı varlıkların yerinde olsam insanların dünya dışında üremesine veya kalmasına izin vermem. yoksa Dünya'yı ne hale getirdiğimizi bilmiyorlar derim. afedersiniz ama çekirge sürüsünden farkımız yok! geçtiğimiz yeri yakıp yıkıp harap ediyoruz. kendi menfaatimiz için bırakın başka türleri yok etmeyi, kendi türümüzü bile yok etmekten geri duramıyoruz. içinde iyi olanlar da arada kaynıyor.

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