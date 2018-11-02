Cihangir İslam hakkında suç duyurusu

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, 01 Kasım 2018 günü Mecliste yapmış olduğu konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini, canıyla kanıyla engelleyen şehit ve gazilerimize hakaret eden son derece vahim, ahlaktan yoksun ve vicdansız bir konuşma yapmıştır.

15 Temmuz Derneği olarak, bu konuşmayı protesto etmek için bugün saat 14:30’da Saadet Partisi İstanbul İl Binası önünde şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte basın açıklaması yapacağız.

Akabinde saat 15:00’de Çağlayan Adliyesi’nde Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulunacağız.