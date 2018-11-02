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Cihangir İslam hakkında suç duyurusu

Cihangir İslam hakkında suç duyurusu

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın Mecliste şehit ve gazilere hakaret etmesinin ardından 15 Temmuz Derneği harekete geçti.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 09:20 - Güncelleme: 02-11-2018 09:20

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, 01 Kasım 2018 günü Mecliste yapmış olduğu konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini, canıyla kanıyla engelleyen şehit ve gazilerimize hakaret eden son derece vahim, ahlaktan yoksun ve vicdansız bir konuşma yapmıştır.

15 Temmuz Derneği olarak, bu konuşmayı protesto etmek için bugün saat 14:30’da Saadet Partisi İstanbul İl Binası önünde şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte basın açıklaması yapacağız.

Akabinde saat 15:00’de Çağlayan Adliyesi’nde Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mniksek 02 Kasım 2018 10:46 UTANMAZ ADAM REZİL ADAM SENİN AİLEN AKRABAN YOKMU, SEFİL HERİF, İNSAN BU KADARMI MİLLETİNE ÜLKESİNE DÜŞMAN OLUR, SEN NE SÜTÜ EMDİN SÜTSÜZ...

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