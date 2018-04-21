CHP'nin meydanda güreşecek pehlivanı yok

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, partisinin AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı tarafından Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, niçin erken seçim kararı alındığını anlattı.

Aldıkları erken seçim kararının herhangi bir seçim kararı olmadığını, önemli bir karar olduğunu vurgulayan Şahin, yapılacak seçimle Türkiye'nin yeni bir sisteme geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, Türkiye’ye özgü bir sistem ama bir nevi başkanlık sistemi olduğunu ifade eden Şahin, 24 Haziran’dan sonra buna gerçek adı ne ise onun verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kılıçdaroğlu niye 'adayım' diyemiyorsun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamasından sonra ana muhalefet partisi CHP’nin "hodri meydan" dediğini anımsatan Şahin, şöyle devam etti:

"Hodri meydan diyen ana muhalefet partisinin meydanda güreşecek daha pehlivanı yok. Adayınız kim, cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu sistemden sonra cumhurbaşkanı hem devletin, hem milletin hem de hükümetin başı olacak. Yani iktidar hükümet olacak. Bir siyasi parti 'ben iktidara gelmeye hazırım yüzde 60 alacağım' diye atıyor ya, buna inanıyorsan senin genel başkanının hemen çıkıp 'ben adayım' demesi gerekmez mi? Kılıçdaroğlu niye 'adayım' diyemiyorsun. Herhalde onu mahcup etmek için genel başkan yardımcısı Öztürk bey, 'eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben cumhurbaşkanı adayıyım' dedi. Bugün Muharrem İnce ile görüşmüş, herhalde onu işin içine itmeye çalışıyor."

"Erken seçim erken seçim diyorlardı şok oldular"

"Bir ana muhalefet partisinin genel başkanı böylesine önemli bir seçimde 'ben cumhurbaşkanı adayı olarak varım, kazanacağım' diyemez mi?" sorusunu yönelten Şahin, şunları kaydetti:

"Diyemiyor çünkü güvenmiyor kendisine. Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında 9. kez mağlup olacağının ateşi düşmüş içine. Diyelim ki aday oldu, güç bela yaptılar. Kazanamayacağını biliyor. Cumhurbaşkanı adayı olunca tabii milletvekili olamayacağı için muhtemelen genel başkanlık koltuğu da gidecek. Bir korkusu daha var, hakkında açılmış, açılacak çok ceza davası var. Milletvekili olamayınca dokunulmazlığı da olmadığından yargılanıp hüküm giyeceği korkusu var. Onun için milletvekilliği ve genel başkanlık koltuğu, Türkiye’yi yönetecek cumhurbaşkanlığı koltuğundan çok daha değerli. Böyle adamdan Türkiye’ye hayır gelir mi, CHP’ye hayır gelir mi Allah aşkına. Biz ana muhalefet partisi CHP’nin bir an önce cumhurbaşkanı adayını belirlemesini, ortaya çıkmasını ve tabii Kılıçdaroğlu’nun beklenti odur, bir an önce 'Cumhurbaşkanı adayıyım' diye ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu erken seçim kararı CHP’yi ve partilileri rahatsız etti, üzdü. 'Erken seçim, erken seçim' diyorlardı şok oldular."

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.