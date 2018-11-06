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CHP'li Öztürk Yılmaz'dan skandal Ezan çıkışı!

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan skandal Ezan çıkışı!

Gündeme sürekli skandal çıkışlarıyla gelen CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, Habertürk ekranlarında 'Andımız' tartışılırken olaya skandal bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 13:00 - Güncelleme: 06-11-2018 13:00

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu dile getirerek Türkçe okunmasını istedi.

Habertürk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li vekil Öztürk Yılmaz 'Andımız' tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

EZAN TÜRKÇE OKUNSUN: Öztürk, "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" sözlerinin ardından fıkra anlatması tepki topladı. "Ezan Türkçe okunmalı" diyen Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt, "sen kendi camini aç Türkçe okut o zaman" diyerek tepki gösterdi. 

CHP'Lİ YILMAZ'A KAPAK GİBİ YANIT: Ezanın Türkçe okutulması gerektiğini savunan CHP'li Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt adeta ders verdi. Arapça ezandan rahatsız olan Öztürk Yılmaz'a Ezan'ı CHP döneminde zorla Türkçe okutulduğunu hatırlatan Öğüt'e verecek cevap bulamayan Öztürk Yılmaz, hakaretler savurup Selman Öğüt'ü yalakalıkla suçladı.

ADNAN MENDERES KALDIRMIŞTI: CHP'nin tek parti döneminde uygulamaya soktuğu Arapça ezan okuma yasağı Adnan Menderes hükümeti tarafından 16 Haziran 1950 yılında kaldırılmıştı.

CHP döneminde okunan Türkçe ezanın sözleri:

Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur

Şüphesiz bilirim Tanrı'dan başka yoktur tapacak

Şüphesiz bilirim Tanrı'dan başka yoktur tapacak

Şüphesiz bilirim Tanrı'nın elçisidir Muhammed

Haydi namaza, Haydi namaza, Haydi namaza

Haydi felaha, Haydi felaha, Haydi felaha

Uykudan namaz daha hayırlıdır

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Beyin üstü 06 Kasım 2018 13:31 Bu ülkenin Yürekli insanlara ihtiyacı var.Mürit olmuş ve kul olmuş insanların beyinleri ve subliminal olarak ölü insanlara ihtiyacı yok.

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