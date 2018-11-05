CHP'li Öztrak: Hükümet IMF'in kapısını çalacak

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülkenin faiz lobilerinin eline düştüğünü ileri sürdü. Enflasyon canavarının milletin aşını kemirdiğini söyleyen Öztrak, hükümetin Mart'tan sonra IMF'in kapısını çalacağını ileri sürdü.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

"CHP'YE HÜCUM EDEREK KRİZİN ÜZERİNİ ÖRTMENİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay'ın Andımız kararı üzerinden CHP'ye hücum etmeye devam ettiğini söyleyen Öztrak, şunları söyledi:

"CHP'ye hücum ederek çıkarttığınız bu krizin üzerini örtmeniz mümkün değildir. İcraat yapın. Milletin derdine derman olun. Yapamayacaksınız da görevi bırakın gidin. CHP'de daha önce yaşanmış birçok krizi çözmüş, son derece yetenekli kadrolar mevcuttur.

"ENFLASYON CANAVARI MİLLETİN AŞINI KEMİRİYOR"

Üretici enflasyonu da 10 ayda yüzde 40'ın üzerine çıktı. Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 45. 2002 yılında AK Parti iş başına geldiğinde bu rakam yüzde 31'in altındaydı. Ekim ayında üretici fiyatları yüzde 0,91 artmış. Bu 2018 yılın içerisinde kaydedilen en düşük aylık üretici fiyatları endeksindeki artış. Endişemiz suni rakamlarla emeklilerimizin, emekçilerimizin devletten alacağı enflasyon farkına göz dikilmesidir. Enflasyon canavarı milletin aşını ve cebini kemirmeye devam ediyor.

"EKONOMİDEN ANLADIKLARI, BORÇLANMAK"

''Erdoğan gençlerle konuşmasında onlara şunu söyledi: 'Burs değil, kredi al. Bedavacılığa alışma.' Faiz lobilerinin eline düşmeyen bir tek bu ülkenin umudu gençlerimiz kalmıştı, şimdi anlaşılan saray, gençleri de borca batırmaya, faiz lobilerinin eline düşürmeye ant etmiş. Bunların ekonomiden anladıkları bir şey var, o da borçlanmak. Bunların elinde ülke boğazına kadar borca batmıştır.

"MART'TAN SONRA IMF'NİN KAPISINDA SOLUĞU ALIRLAR"

Fiyatı düşen ürünlere baktığımızda bir hafta süreli turların fiyatı düşmüş. Ama üzümün fiyatı yüzde 27, domatesin fiyatı yüzde 30, biberin fiyatı yüzde 12, unun fiyatı yüzde 7 artmış 1 ayda. Düşen bir şey yok. Kötüsü geride kaldı diye de bir şey yok. Ne yapılıyor da Türkiye'nin bu borçluluğu çözülmeye çalışılıyor? Mart'a kadar biz bu işi idare ederiz, diyorlar. Mart'tan sonra IMF'nin kapısında soluğu alırlar.''