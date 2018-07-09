CHP'den yeni dönem açıklaması: Bu bir aldatmacadır

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından yeni döneme ilişkin eleştiriler yöneltti.

"BİR YENİ DÖNEM BAŞLAMIYOR"

Bugün sabahtan itibaren televizyon ve gazetelerde yeni bir dönemin başladığının söylendiğine değinen Tezcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün AK Parti Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı sıfatıyla TBMM'de yemin edeceği ve bununla bir yeni dönemin başlayacağı söyleniyor. Bu bir aldatmacadır. Bir yeni dönem başlamıyor aslında 2 yıldan bu yana fiilen devam eden bir tek adam rejimi var. OHAL rejimiyle kurulan, yerleştirilen demokrasiyi yok etmiş bir tek adam rejimiyle karşı karşıyayız."

Açlık ve yoksulluk rakamlarına dikkati çeken Tezcan, açlık sınırının 2 bin 170 liraya, yoksulluk sınırının aylık 7 bin 906 liraya çıktığını bildirdi.

Tezcan, milyonlarca yoksulun olduğu bir Türkiye'nin, bugünkü "tek adam" rejiminin ürünü olduğunu savunarak, "tek adam" rejiminin yeni bir rejim gibi cilalanıp, yeni bir başlangıç gibi sunulmaya çalışıldığını iddia etti.

Tezcan, "Yeni bir rejim değil, tarihin çöplüğüne atılmış diktatörlükler yeniden hortlatılmaktadır. Bu rejim, tarihin çöplüğünden alınmış bir rejimdir ve yeni diye dayatılmaya çalışılmaktadır. Olsa olsa sadece şu söylenebilir; bir sandıklı diktatörlükle karşı karşıyayız. Bugün başlayan rejimin adı sandıklı diktatörlüktür, bugün yemin edecek kişi de sandıklı diktatördür" dedi.

"DEMOKRASİ BLOĞU OLUŞTURULMASI BİR ZORUNLULUK HALİNİ ALMIŞTIR"

Bunun panzehirinin demokrasi olduğunun vurgulayan Tezcan, "Demokrasi mücadelesine her zamankinden daha güçlü ve daha çok sarılmak zorundayız. Türkiye'nin demokrasi güçlerinin el ele verip, sandıklı diktatörlüğe karşı güçlü bir demokrasi bloğu oluşturması bir zorunluluk halini almıştır" ifadesini kullandı.