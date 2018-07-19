CHP'den parti içi muhaliflere jet imza yanıtı

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmasında imza polemiği yaşanıyor. Taraflar arasında karşılıklı atışmalar sürüyor. Muhaliflerin noter onaylı 526 delege imzalasını basına göstermesinden sonra CHP yönetiminden jet yanıt gecikmedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Bize ulaşan rakam 480 civarında" dedi ve şunları söyledi:

YETERLİ İMZA VARSA GEREĞİ HEMEN YAPILACAKTIR: "Yeterli imza varsa, teslim etmeleri durumunda gereği hemen yapılacaktır. Gereken imza sayısına ulaşıldığına biz gereğini yaparız. CHP tabanının ülkenin sorunlarıyla ilgili çalışma yapması gerekmektedir. Bunun dışındaki çalışmalar bizi üzüyor. Bizim en büyük vicdanımız; kurultay vicdanımız. Bu konuda tabanımızın, delegelerimizin iradesine karşı çıkacak herhangi bir tutumumuz söz konusu değildir."