CHP'den Meral Akşener'e şaşırtan adaylık çağrısı

CHP Meral Akşener'i adaylıktan vazgeçirmek ve ortak aday belirlemek için harekete geçti. Akşener'i ikna için devreye Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun girebileceği konuşuluyor. Ortak adaylar arasında 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün de adı geçiyor.

İYİ Parti’nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin tartışmalar, dün CHP’nin sürpriz hamlesiyle sona erdi. CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye katıldı. Böylelikle İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurarak, başka şartlara takılmadan 24 Haziran seçimlerine katılmasının ve Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının önü açılmış oldu. CHP ve İYİ Parti'nin bu adımı, AK Parti ve MHP'den sert ithamlara sebep oldu. Anlaşmanın 'siyasi ahlaksızlık' olduğunu iddia eden AK Parti'den 'okeye dördüncü arıyorlar' gibi eleştiriler de yapıldı. Erken seçimde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması için çalışacağız" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 15 vekil kararını "Siyasi çürüme hali" olarak niteledi.

AKŞENER'LE GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, CHP’nin milletvekili hamlesinin ardından YSK’nın İYİ Parti’ye seçim vizesi veren kararının açıklandığı saatlerde CHP’li kurmay heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir araya geldi.

CHP heyeti, Akşener’le görüşmeye, 15 milletvekilinin bu partiye geçişiyle sağladığı seçime katılım garantisinin 'bir pazarlık yerine ortak hareket etmeye yönelik ilkesel zemini oluşturma' adımını sağladıkları yaklaşımıyla gitti. Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilindeki görüşmede CHP heyetinin beklentisini, parlamento seçimlerinde yapılacak farklı ittifaklardan daha çok cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bakış açıları oluşturdu. CHP, Akşener’e, muhalefet partilerinin ortak bir adaya yönelmesi önerisiyle gitti. Akşener’in, geriye doğru ve 24 Haziran’da seçim kararı sonrası da aday olduğunu açıklaması, CHP’nin önerisini zorlaştıran en önemli unsur oldu.

AKŞENER NET: ADAYLIK TALEBİ SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre CHP heyetiyle görüşmesinde de Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki netliğini sürdürdü. Ancak CHP heyeti, görüşmeden ilk turda muhalefet partilerinin tek aday üzerinde anlaşması konusunda Akşener’le görüşmelerin sürdürülebileceği izlenimi ile ayrıldı.

KARAMOLLAOĞLU, KILIÇDAROĞLU BULUŞMASI: 'AKŞENER İÇİN DEVREYE GİRECEK'

Bugünden itibaren muhalefetin önünde yine en fazla birkaç gün sürecek başdöndürücü bir trafik bulunuyor. Bugün ilk olarak Saadet Partisi (SP) lideri Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Bu görüşmede ilk turda ortak aday arayışının ağırlıklı değerlendirme konusu olması bekleniyor. Ardından Akşener’in, muhalefetin tek adayının bulunması ve gösterilmesi konusunda ikna edilmesi için Karamollaoğlu’nun da devreye girebileceği belirtiliyor. İYİ Parti ile SP’nin en yakın ittifak edecek partiler olarak görülmesi nedeniyle Karamollaoğlu’nun Akşener’in tek adaya ikna edilmesi yolunda etkili olabileceği kulislerde konuşuluyor.

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AKŞENER İKNA EDİLEMEZSE NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Muhalefet, parlamento seçimlerinde İYİ Parti-SP arasında olabilecek bir ittifak yanında muhalefetin tamamının ittifak içinde olacağı formüller de konuşuluyor. Bu tür büyük ittifaklar üzerinde cumhurbaşkanı adayının tek ortak isim olması ağırlık kazanıyor. Akşener’in ikna edilmesi halinde muhalefetin önündeki cumhurbaşkanı adayı konusundaki iki seçenek şöyle:

Tüm partiler ortak aday gösterir. Muhalefet partileri bir araya gelerek belirledikleri bir ismi ortak aday olarak açıklar. Parlamento seçimlerinde tek tek partilerin kampanyalarıyla birlikte ortak cumhurbaşkanı adayı için de kampanya yürütülür.

Tek ortak aday bağımsız çıkar. Bu durumda muhalefet partilerinin hiçbiri aday çıkarmaz. Bağımsız aday, parlamenter sisteme dönülmesi, kuvvetler ayrımının oluşturulması başta olmak üzere muhalefet partilerinin üzerinde birleşeceği ilkeleri ilan eder. Parlamento seçimlerinde her parti kendi kampanyasını yürütür ve bağımsız aday için oy ister.



GÜL'ÜN DE ADI GEÇİYOR

Muhalefetteki bu arayış ve trafikler içinde içinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuyonunda en çok merak edilen isim konumunu kazandı. Partiler arasındaki görüşmelerde Gül’ün ismi gündeme gelmedi. Ancak kulislerde ortak aday noktasına doğru gidilmesi halinde Gül’ün durumuna ilişkin olarak, kendi kişisel tercihinin hiç bilinmemesi de dikkate alınarak, “Adaylığına ilişkin olasılık yüzde 50’nin altında. Ama yine de var” yorumları yapılıyor.

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