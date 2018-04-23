CHP'den İyi Parti'ye geçen vekile 'tarihe geçtin' tepkisi

MECLİS Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutlamaları kabul etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören salonunda tebrikleri kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yüksek Yargı Başkanları, bakanlar kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, siyasi parti genel başkanları ve milletvekilleri, İsmail Kahraman'a tebriklerini iletti. Kutlamaları tokalaşarak kabul eden İsmail Kahraman, Eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin ile öpüştü.

CHP'Lİ KADIN VEKİL KAHRAMAN'IN ELİNİ SIKMADI

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ise Kahraman'ın elini sıkmayarak başıyla selamladı.

"TARİHE BÖYLE GEÇMEZ İSTEMEZDİM"

Tebrik sırasında bekleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na "Nasılsınız? Dün çok ağlamaklıydın canım benim" diye sordu. Kayışoğlu ise "Gayet iyiyim. Demokrasiye sahip çıkmanın verdiği bir gurur vardı" diye yanıt verdi. AK Parti'li Köseoğlu da "Tarihe böyle geçmek istemezdim" dedi. Bunun üzerine Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun sırasından çıkarak Ayşe Sula Köseoğlu'nun arkasına geçip birşeyler söylemesi dikkati çekti.