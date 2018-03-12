CHP'den dikkat çeken Afrin önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz,TBBM'de düzenlediği basın toplantısında Afrin'le ilgili öneride bulundu. Afrin'de yerel meclis oluşturulması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"SİVİL YAPILANMANIN BİR AN ÖNCE DEVREYE SOKULMASI ÖNEM TAŞIYOR": ''Afrin kuşatması başlamak üzere burayla ilgili kritik bir iki öneride bulunmak istiyoruz. Bugün dünyada Afrin operasyonuyla ilgili algı yaratmak, yavaşlatmak, durdurmak, hatta Güvenlik Konseyi marifetiyle Türkiye'nin oradaki operasyonunu sulandırmak niyeti taşıyan çevrelerin, özellikle Afrin kuşatmasının başlayacağı bir dönemde daha sorumsuz davranışlara kalkışabileceklerini beklemek sürpriz olmaz.

"SÜRECİ MEŞRULAŞTIRACAK KENK KONSEYİ OLABİLİR": Kuşatma başlatmadan, Afrin'deki bütün uluslararası konjonktürü de dikkate alarak, burada yerel meclisin acilen oluşturulması, yerel halkın temsilinin sağlanması önemli. Zira buradaki KCK ve kanton yapılanmasının yıkılması ve akabinde oluşacak kaos ortamı, Türkiye'nin pozisyonuna eleştirel bakmak isteyen çevrelerin, eline malzeme verecektir. Daha şehre girilmeden, kent meclisi veya başka bir şey diyebilirsiniz; sivil yapılanmanın, bir an önce devreye sokulması, olacak eleştirilerin engellenmesinde önem taşıyor. Kentin sağlıklı yönetimi ve orada bizim ordumuza karşı mukavemet olmaması için süreci meşrulaştıracak kent konseyi olabilir. Teröre bulaşmamış, Türkiye ile iyi geçinen, Türkiye'ye müzahir, Suriyeli ama PKK'ya karşı olan, onun yapılanmasını reddeden unsurlar bu oluşumda yer alabilir."