CHP'de listeyi delen 10 isim kim? Kılıçdaroğlu'nu şoke ettiler

CHP Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu liste şoku yaşıyor. Anahtar listesinin tepesine rüşvetten dolayı Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Battal İlgezdi'nin eşini yazan Kılıçdaroğlu, delegeyi çok kızdırdı. Kılıçdaroğlu'nun listesi delik deşik olurken Gamze İlgezdi torpilli olduğu listede güç bela PM üyesi olabildi.

Sonuçlara göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "anahtar listesi"nde bulunan 42 isim PM'ye seçilirken, 10 isim ise seçilemedi. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesindeki YDK üyelerinin tamamı ise seçilmeyi başardı. Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç 692 ile en fazla oyu alan isim olurken, onu İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 687 oyla takip etti.

LİSTEYİ DELEN 10 İSİM KİM: Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almayan 10 isim delegeler tarafından PM'ye taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer bulamayan Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger 373 oyla PM'ye girmeyi başardı. Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok da anahtar listede gösterilmemişti.

Listeyi delen 10 isim ve aldıkları oylar şöyle : Ankara Milletvekili Necati Yılmaz 428, eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın 422, İstanbul Milletvekili Ali Şeker 375, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan 413, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen 390, İstanbul Milletvekili Eren Erdem 359, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer 371, eski milletvekilleri Erdal Aksünger 373, Müslim Sarı 350, İlhan Cihaner ise 344 oy aldı.

Yeni PM üyeleri şu şekilde: "Haluk Koç 692, S elin Sayek Böke 687, Yıldırım Kaya 625, Ali Haydar Hakverdi 616, Onursal Adıgüzel 603, Orhan Sarıbal 592, Ali Öztunç 589, Seyit Torun 583, Mehmet Ali Çelebi 576, Hakkı Suha Okay 562, Oğuz Kaan Salıcı 554, Yaşar Seyman 549, Veli Ağbaba 541, Faik Öztrak 531, Gülizar Biçer Karaca 527, Muharrem Erkek 527, Aykut Erdoğdu 526, Emre Çam 517, Bülent Ecevit Tatlıdil 515, Çetin Osman Budak 513, Akif Hamzaçebi 485, Öztürk Yılmaz 478, Sera Kadıgil 475, Gamze Taşcıer 444, Bülent Tezcan 439, Turan Hançerli 430, Necati Yılmaz 428, Tekin Bingöl 425, Gökhan Günaydın 422, Yavuz Karan 417, Tuncay Özkan 413, Sevda Erdan Kılıç 412, Emine Gülizar Emecan 411, Haydar Akar 401, Ayça Taşkent 398, Gamze Akkuş İlgezdi 396, Pınar Uzun 395, Haluk Pekşen 390, Bülent Kuşoğlu 385, Gamze Pamuk Ateşli 384, Ali Şeker 375, Gökhan Zeybek 375, Erdal Aksünger 373, Erdoğan Toprak 372, Gaye Usluer 371, Gül Çiftçi 367, Ünal Çeviköz 359, Eren Erdem 359, Semra Dinçer 355, Gülçin Timur 354, Müslim Sarı 350 ve İlhan Cihaner 344."

GAMZE İLGEZDİ LİSTE BAŞI OLDU CHP'LİLER ÇILDIRDI



İsmi yolsuzluk iddiaları ile anılan ve CHP tabanının da öfkeli olduğu İlgezdi ailesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine vazgeçilmezi oldu. Kılıçdaroğlu "anahtar listenin" ilk sırasını İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'ye verdi. Gamze İlgezdi liste başı olmasına rağmen 396 oyu güç bela alıp PM'ye girdi. İçişleri Bakanlığınca bir süre önce görevden alınan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi olan İlgezdi'nin, salonda dağıtılan tüm anahtar listelerde ilk sırada yer alması dikkati çekmişti.

BOMBA İSİMLER LİSTE DIŞINDA

Sezgin Tanrıkulu ve Mehmet Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun listesinde bulunmasına rağmen PM üyeliği için yeterli oya ulaşamadı. Ekrem Kerem Oktay, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Ali Hikmet Akıllı ve Celal Çelik de seçilemedi.

PM üyeliğine Bilim Yönetim ve Kültür Platformu seçilen 8 üye şöyle: Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu ve Doç. Dr. Yunus Emre.

PM YEDEK ÜYELERİ : 108 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen 15 kişinin ismi de şu şekilde: Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Uğur Bayraktutan, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül ve Banu Gençkan.