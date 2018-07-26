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CHP'de bir bomba kulis daha! Sevilay Yılman yazdı

CHP'de bir bomba kulis daha! Sevilay Yılman yazdı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP yönetiminin yüzde 49 hissesinin devri karşılığında 1 milyon 500 ABD dolarına Kültür Radyo Televizyonu'nu (KRT) almak üzere anlaştığını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 09:21 - Güncelleme: 26-07-2018 09:21

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Genel Merkezi'nin Kültür Radyo Televizyonu'nu (KRT) almak üzere anlaştığını duyurdu. Muhalefet partilerine açıktan destek veren KRT'nin, ekonomik nedenlerle Ağustos ayında kapanacağı belirtiliyordu.

Süpriz gelişmeyi öğrenen Yılman, pazarlıkların bittiğini işin sadece yasal olarak devir teslime kaldığını iddia etti. Sürecin perde arkasını "Kılıçdaroğlu ve kurmaylarından KRT açılımı!" başlıklı köşesinde kaleme alan yazar, ayrıntıları aktardı.

TUNCAY ÖZKAN VE ERDOĞAN TOPRAK
"(...)Gerçekten de KRT’nin alıcısı CHP Genel Merkezi. Ama tabii yasal olarak bir partinin bir TV kanalının hisselerini üzerine geçirme imkanı olmadığı için parti adına birileri yapıyor bu alışverişi! Onlar da Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak…

TV’nin hisselerinin yetkisi de elinde bulunan Didem Hanım’la Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde bizzat bu ikili pazarlık yapmış. Ve % 49 hissesinin devri karşılığında da 1 milyon 500 ABD Doları ödemeyi taahhüt etmişler.

Bu taahhüt için de belli bir süre talep edilmiş. 2 yıl içerisinde bu meblağı ödeyeceklerini söyleyen Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak; “Yüzde 49 hisseyi bizim işaret edeceğimiz emanetçiye devredin biz bu kanalı kurtaracağız!” sözünü vermişler Didem Duyum’a."

CHP'YE KRİTİK İKİ SORU:
Siyaset ve medya dünyasını hareketlendiren kulisi aktaran Yılman, yazısını herkesin merak ettiğin iki soruyla tamamladı:
1) CHP’nin elinde yaygın ve kendi kitlesi başta olmak üzere muhalifler üzerinde oldukça etkili olan Halk TV gibi bir marka varken neden böyle bir açılıma gerek duyuldu?
2) Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde görüşme yaptıklarını söyleyen kurmayları Özkan ve Toprak, yüzde 49 hissenin ve KRT TV’nin aylık 300 bin TL olan giderinin karşılanacağı finansmanını nereden ve ne şekilde sağlamayı hesaplıyorlar?  

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ev Sahibi 26 Temmuz 2018 09:51 Ne o misafir ? Haber hoşuna gitmedi di mi ? Saçmalamandan belli oluyor!

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