  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBasketbol süper ligleri heyecanı sadece Tivibu'da
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP-HDP ve İYİ Parti'den MHP'nin tasarısına destek

CHP-HDP ve İYİ Parti'den MHP'nin tasarısına destek

CHP-MHP-HDP ve İYİ Parti fındık üreticisinin sorunlarının araştırılması yönündeki önergede ortak oy kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, fındıkla ilgili kendilerinin de hazırlık yaptığını söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-10-2018 20:58 - Güncelleme: 17-10-2018 20:58

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, fındık üreticilerinin sorununun araştırılarak sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. Öneriye 3 muhalefet partisinden de destek geldi. AK Parti ise öneriye karşı çıktı. Muhalefet tam kadro TBMM'de olmayınca önerge AK Parti'nin oylarıyla reddedildi.

Önerinin oylamasında tartışma da çıktı. Oy sayısında divan üyeleri arasında anlaşmazlık yaşandı. Daha sonra oylama tekrarlandı ve 135 kabul, 155 ret çıkınca öneri kabul edilmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, fındıkla ilgili kendilerinin de hazırlık yaptığını ve önümüzdeki günlerde araştırma önergesi vereceklerini söyledi.

"YURT İÇİNDEKİ FİYAT SATIŞINI DAHİ BELİRLEYEMİYORUZ"

Önerge sahibi MHP'li Erhan Usta ise, stratejik ürün olan fındıkla ilgili yapısal sorunlar bulunduğunu belirterek "Dünya üretiminin yüzde 70'ini yapıyoruz. Dünya ihracatının yüzde 75'i Türkiye'de. Ama yurt içerisindeki satış fiyatını dahi belirleyemiyoruz. Hala TMO'nun açıkladığı bir fındık fiyatı yok. Şu anda 12 liradan, 13 liradan, 12,5 liradan, 11,5 liradan fındık satılıyor" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP-HDP ve İYİ Parti'den MHP'nin tasarısına destek haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 21:56 Görünen o ki halkın hiçbir soru dikkat almıyorlarmı ne?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro